Max Verstappen reed in Barcelona naar zijn zevende overwinning van het seizoen. Waar er aanvankelijk nog wat regen werd voorspeld tijdens de Grand Prix van Spanje, bleef het opvallend droog boven het circuit. Tijdens het aankomende raceweekend in Oostenrijk belooft het een stuk minder aangenaam te worden – tropische stormen maken hun opwachting. Check hier het weerbericht voor de GP van Oostenrijk!

Tot nu toe leverde alleen de Grand Prix van Canada een échte regenrace op. Wisselende omstandigheden zorgden voor sensatie in Montréal, waarbij de juiste bandenstrategie weer cruciaal bleek te zijn. Voorlopig lijkt de GP van Oostenrijk een nog groter spektakelstuk te worden – het huidige weerbericht voorspelt een warm en extra regenachtig weekend. Terwijl de coureurs voor hun derde sprintweekend van het seizoen staan, dreigen meerdere sessies volledig in het water te vallen.

Weerbericht GP Oostenrijk

Op vrijdag lijkt de Formule 1 er nog goed vanaf te komen. Terwijl Max Verstappen en consorten een eerste vrije training en een sprintkwalificatie moeten afwerken, is er slechts een kleine kans op een buitje. Het zal licht bewolkt blijven boven de Red Bull Ring, terwijl het kwik naar liefst 28 graden Celsius stijgt. Men houdt rekening met enkele druppels, maar vooralsnog is dat niks vergeleken met de onweersbuien die tijdens het weekend worden voorspeld.

Zaterdag staan de sprintrace en de reguliere kwalificatie op het programma. Beiden dreigen het slachtoffer te worden van noodweer. Het wordt dan maximaal 30 graden in Spielberg, met zo’n 55% kans op een flinke plensbui. Volgens de laatste voorspellingen moeten we rekening houden met een zomerse storm. Ook tijdens de Grand Prix belooft het weer parten te spelen – op zondag bedraagt de kans op onweersbuien liefst 95%. Vooral in de middag, uitgerekend wanneer de race van start gaat, kan het flink gaan stormen boven het circuit.

