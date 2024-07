McLaren-teambaas Andrea Stella is onverbiddelijk over het teamorder-debacle dat Oscar Piastri’s eerste raceoverwinning bedierf. De jonge Australiër mocht op het nippertje de leiding nemen in Hongarije, nadat teamgenoot Lando Norris de winnende positie opgaf. Dat ging niet zonder slag of stoot, al had Norris volgens Stella nooit een andere optie gehad.

Oscar Piastri’s eerste overwinning werd overschaduwd door het debacle met teamgenoot Lando Norris. Laatstgenoemde reed op P2 toen hij als eerste naar binnen werd gehaald voor een pitstop. Daarmee voerde hij feitelijk een undercut uit op zijn teammaat. Norris nam zodoende de leiding, maar na lang aandringen van het team gunde hij de zege op het laatste moment aan Piastri. Stella legde naderhand uit dat McLaren-coureurs altijd aan bepaalde ‘principes’ moeten voldoen.

“We hebben voor de race gesprekken met onze coureurs”, zei de Italiaanse teambaas na afloop. “Dan hebben we het vooral over principes. Een Formule 1-race managen gaat veel verder dan simpele regels als: ‘de auto die voor ligt, heeft voorrang bij de pitstop’. Dan loop je alleen maar het risico dat beide coureurs wanhopig proberen om bij de eerste bocht op voorsprong te komen.”

‘Norris is een teamspeler’

“Onze principes tijdens het racen zijn gewoon ontzettend belangrijk”, vervolgde de McLaren-teambaas. “Een van die principes – ik wil er niet te veel over zeggen – is dat het belang van het team altijd op de eerste plaats komt. Als je dat niet begrijpt, dan hoor je niet bij het Formule 1-team van McLaren. Zo simpel is het.”

De 53-jarige Stella heeft er daarom geen moment aan getwijfeld dat Norris de positie zou teruggeven aan zijn teamgenoot. “Ik ken Lando goed genoeg om te weten dat hij een racer én een teamspeler is”, vertelde hij. “We zijn altijd heel duidelijk geweest over dit soort situaties. Dat kan soms botsen met het instinct van een coureur, maar de waarden, de cultuur en het belang van het team zullen altijd het belangrijkste blijven.”

