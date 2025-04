McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat Max Verstappen het moeilijk zal krijgen om zijn titelkansen levend te houden als Red Bull de auto niet verbetert. De Nederlander boekte in Japan zijn eerste zege van het seizoen en verkleinde daarmee het gat met Lando Norris in het kampioenschap tot slechts één punt. Toch wil Stella nog niet spreken van een titelstrijd; één zwaluw maakt nog geen zomer.

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen gaf in Suzuka een ware masterclass, erkende Stella. Na een sensationeel rondje in de kwalificatie vertrok hij vanaf poleposition en kwam hij zondag ook als eerste over de finish. Daarmee maakte hij een einde aan de zegereeks van McLaren, dat sinds de GP van Abu Dhabi vorig jaar alle races had gewonnen. De papaja’s kenden een moeizamer weekend. Natuurlijk scoorden ze de meeste punten dankzij een dubbel podium, maar de race werd gekenmerkt door een behoudende strategie.

Ondanks de knappe overwinning van Verstappen lijkt McLaren voorlopig de favoriet voor beide wereldtitels – een beeld dat ook teambaas Andrea Stella onderschrijft. De Italiaan erkende na afloop van de race de klasse van Verstappen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat zelfs de Nederlander op de lange termijn tekort zal schieten zonder een competitieve auto. “Max maakt op dit moment zelf het verschil”, reageerde Stella tegenover Motorsport Week. “Maar het is heel lastig om dat vierentwintig races vol te houden als je niet over de beste auto beschikt.”

‘Auto is de sleutel tot succes’

Stella benadrukte dat een solide basis cruciaal is in de strijd om de wereldtitel. “Als je niet kunt winnen, zorg dan dat je op het podium eindigt”, legde hij uit. “Als je dat consistent doet, zul je daar op de lange termijn voor beloond worden. Maar uiteindelijk geldt: de sleutel tot succes is de beste auto.” Hoewel de titelstrijd zich voorlopig lijkt toe te spitsen op McLaren en Verstappen, weigert Stella andere topteams uit te sluiten. Zowel Ferrari als Mercedes heeft volgens hem nog altijd het potentieel om in de rest van het seizoen een rol van betekenis te spelen.

LEES OOK: Stella verdedigt strategie McLaren: ‘Was voor zowel Lando als Oscar niet haalbaar’

“Hoe kun je Leclerc of Hamilton negeren?”, vroeg Stella zich retorisch af. “Ferrari heeft het nu even lastig, maar we moeten naar het grotere plaatje blijven kijken. We zitten nog in een overgangsfase. Hamilton heeft zich al bewezen tijdens de sprint in Shanghai, en Russell was tot nu toe altijd competitief in de races. En hier staan Verstappen en Red Bull ineens weer bovenaan”, besloot Stella. “Alles wijst erop dat we de ware verhoudingen nog niet volledig hebben gezien.”

