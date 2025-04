McLaren verlaat Suzuka met gemengde gevoelens. Hoewel de renstal blij is met twee podiumplaatsen, moesten ze tijdens de race op het Japanse circuit toezien hoe grootste concurrent Max Verstappen er met de zege vandoor ging. McLaren is er zeker van dat de Nederlander in Japan nou eenmaal niet te verslaan was, ook niet als ze de snellere Oscar Piastri in de slotfase aan Lando Norris voorbij hadden laten gaan.

De strategische beslissingen van McLaren tijdens de Grand Prix van Japan zorgden voor veel verbazing. De renstal koos ervoor om Piastri als eerste naar binnen te roepen voor een pitstop, waardoor Norris geen undercut kon plaatsen op raceleider Verstappen. Vervolgens kwamen de twee McLarens wel nog in de buurt van de wereldkampioen, waarbij Piastri over de boordradio meldde sneller te zijn dan zijn teamgenoot.

“Het was een terechte opmerking van Oscar”, geeft teambaas Andrea Stella na de race toe. Toch wilde McLaren de Australiër niet aan de Brit voorbij laten. “In werkelijkheid probeerde Lando dichter bij Max te komen, vervolgens zijn banden even wat lucht te geven, om het daarna opnieuw te proberen. Maar wanneer je ongeveer een seconde achter je voorganger komt, wordt het lastig”, verwijst Stella naar de vuile lucht waarin Norris lange tijd reed.

Had rijderswissel geen nut?

Volgens de teambaas had een rijderswissel tussen Norris en Piastri niet uitgemaakt. “Om in te halen had je een snelheidsoverschot van zeven tot acht tienden per ronde nodig. Dat was zowel voor Lando als Oscar niet haalbaar. We hebben de situatie daarom simpel gehouden en we gaan het in Bahrein weer proberen. Onze auto is snel en misschien hadden we daar in de kwalificatie iets meer van moeten profiteren. Als we vooraan hadden gestart, dan hadden we waarschijnlijk wel gewonnen.”

