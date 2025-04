McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri moeten in Suzuka genoegen nemen met respectievelijk de tweede en derde plaats. De Britse renstal maakte op cruciale momenten tijdens de race twijfelachtige strategische beslissingen, waardoor Max Verstappen uiteindelijk onbedreigd naar de zege reed. Had McLaren de timing van de pitstops anders kunnen aanpakken? En in de slotfase de twee coureurs beter kunnen omruilen? Volgens Lando Norris is het achteraf makkelijk praten.

De McLarens vormden de hele race op Suzuka een bedreiging voor raceleider Max Verstappen, maar konden uiteindelijk geen serieuze inhaalpoging op de Nederlander wagen. Het Britse team maakte een aantal twijfelachtige strategische beslissingen, waaronder de keuze om Oscar Piastri als eerste de pitstraat in te roepen. Heeft het team achteraf spijt dat ze geen undercut op de wereldkampioen probeerde te plaatsen met Lando Norris?

“We hadden wat dingen van tevoren gepland, maar achteraf hadden we het beter anders kunnen aanpakken”, vertelt Norris eerlijk in de persconferentie. De Brit pitte uiteindelijk op precies hetzelfde moment als Verstappen, en kwam daarom de Nederlander ook bij de uitgang van de pitstraat nog even tegen. Toch snapt Norris dat McLaren hem op dat moment naar binnen riep. “Er was een risico dat er een safety car kwam. We kunnen nou eenmaal niet alles winnen. We leren ervan.”

Geen wissel

Het tweede controversiële strategische besluit vanuit McLaren kwam toen de renstal besloot in de slotfase van de race Piastri niet aan Norris voorbij te laten. Terwijl de Australiër meermaals had aangegeven dat hij wél het tempo had om Verstappen aan te vallen, en Norris niet dichter bij de viervoudig wereldkampioen leek te komen. Uiteindelijk snapte Piastri wel dat zijn teamgenoot niet voor hem opzij ging.

“Ik zei gewoon wat ik op dat moment voelde (over de boordradio, red.)”, legt de man uit Melbourne uit. “Als ik de kans had gekregen om voor (Norris, red.) te komen, dacht ik dat ik wel dichter bij Max zou kunnen komen, omdat ik een beter tempo had. Daarom vroeg ik het. Maar als ik Lando was, dan zou ik ook blij zijn geweest dat McLaren het zo heeft gelaten.”

