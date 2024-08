McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn contract met meerdere jaren verlengd. De 53-jarige Italiaan, die in 2022 werd aangewezen als de vervanger van Andreas Seidl, is medeverantwoordelijkheid voor McLarens plotselinge opmars in het klassement. CEO Zak Brown hoopt met Stella’s nieuwe contract de basis te leggen voor toekomstige wereldkampioenschappen.

Andrea Stella kwam in 2015 bij McLaren terecht en schopte het twee jaar geleden tot teambaas. In het verleden was hij ingenieur bij Ferrari en werkte hij onder andere met Michael Schumacher, Kimi Raikkonen en Fernando Alonso. Donderdag tekende hij een nieuw contract met de papaja’s.

“Het is een voorrecht om deel uit te maken van het McLaren Formule 1-team, en ik ben vereerd om mijn rol als teambaas voort te zetten”, liet hij weten. “We hebben de afgelopen anderhalf jaar grote vooruitgang geboekt, maar we hebben nog veel meer werk te doen voordat we consequent vooraan op de grid staan.”

Stabiliteit

CEO Zak Brown is verheugd dat hij met Andrea Stella een zekere stabiliteit kan creëren binnen McLaren. “Andrea Stella’s uitstekende leiderschap, expertise en het respect dat hij binnen het team en de Formule 1 geniet, betekenen dat we geen betere persoon kunnen hebben om voortdurend strijd te kunnen leveren”, reageerde hij. “In zijn rol als teambaas heeft hij een diepgaande impact gehad op McLaren, niet alleen door onze resultaten op de baan, maar ook in zijn ontwikkeling van onze cultuur en mindset.”

Met het verlengen van het contract van Andrea Stella is de hele line-up bij McLaren verzekert van een toekomst. Ook coureurs Lando Norris en Oscar Piastri liggen voor meerdere jaren vast. “Nu kunnen we vol vertrouwen doorgaan met onze reis naar het wereldkampioenschap”, besloot Brown. “We kijken allemaal uit naar nog meer jaren onder het leiderschap van Andrea Stella.”

