Andretti, Alonso en Button in Indy-simrace, Bottas en Leclerc op Monaco in actie

De simrace-danskaart is weer goed gevuld voor het komende weekend. Zaterdag komen autosport-grootheden als Mario Andretti, Fernando Alonso en Juan Pablo Montoya in actie op een digitaal Indianapolis in de All Star Series Legend Trophy. Zondag rijden onder meer Charles Leclerc en Valtteri Bottas een virtuele Grand Prix in Monaco.

De All Star Series van The Race gaat voor het eerst naar een oval, en doet dat toepasselijk genoeg in het weekend waarin de echte Indy 500 oorspronkelijk op het programma stond. Er staan in de Legends Trophy ook een aantal echte Indy 500-winnaars aan de start, waaronder de tachtigjarige Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Helio Castroneves en Montoya.

Behalve deze coureurs, doet ook Alonso mee. De Spanjaard heeft zich pas recentelijk op het simracen gestort, maar Indianapolis is bekend terrein voor hem: Alonso jaagt ook in het echt op succes in de Indy 500 en deed in 2017 mee aan de race. Andere bekende namen: wereldkampioen Formule 1 Jenson Button, Tom Coronel, Petter Solberg en Mika Salo.

De All Star Series Legends Trophy op de digitale Indianapolis Motor Speedway is zaterdag vanaf 18:00 uur Nederlandse tijd te zien op YouTube, de Facebook-pagina van Eurosport en op Twitch. Daaronder natuurlijk ook het Twitch-kanaal van Tom Coronel.

Virtuele GP Monaco



Behalve de Indy 500 stond dit weekend natuurlijk ook die andere autosportklassieker op de kalender: de Grand Prix van Monaco. Ook deze wordt alsnog virtueel verreden, onder de noemer #VirtualGP van de Formule 1 zelf. Hiervoor wordt de officiële Formule 1-game gebruikt.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas maakt in de straten van Monaco zijn digitale debuut. Verder doet Ferrari’s Charles Leclerc (natuurlijk) mee, net als Renaults Esteban Ocon. De andere echte Formule 1-namen in dit virtuele veld zijn Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi. Nicholas Latifi. Deze race begint zondag om 19:00 uur Nederlandse tijd.

