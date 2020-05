Charles Leclerc: ‘Simracen heeft vriendschap tussen coureurs versterkt’

Charles Leclerc zegt dat het veelvuldig samen simracen de vriendschap tussen de jonge F1-coureurs heeft versterkt. Leclerc racete de afgelopen weken bijna dagelijks samen met collega’s George Russell en Alexander Albon. “Het is geweldig elkaar weer te vinden in zo’n situatie, samen plezier te maken met racen en doen wat we leuk vinden.”

George Russell, Alexander Albon en Charles Leclerc brengen de laatste weken veel tijd door samen, zij het virtueel. Het trio nam deel aan de laatste drie Virtual Grand Prix-races en organiseerde ook zelf verschillende online evenementen. Zo racete het drietal met grasmaaiers en waagden ze zich aan een trucksimulator. Volgens Leclerc heeft de situatie hun vriendschap nieuw leven ingeblazen.

“Simracen is zeker niet hetzelfde als het echte werk, en het zal nooit hetzelfde zijn, maar voor nu is het hetgeen wat het dichtst in de buurt komt”, vertelt Leclerc aan Racer. “Ik denk dat deze situatie er ook voor gezorgd heeft dat George (Russell, red.), ikzelf en Alex (Albon, red.)… We zijn door de jaren heen waarschijnlijk een beetje het contact verloren met elkaar, door te racen in verschillende categorieën. Het is geweldig elkaar nu weer te vinden in zo’n situatie, samen plezier te maken met racen en doen wat we leuk vinden.”

Leclerc moest zich afgelopen weekend voor het eerst in drie races gewonnen geven in de Virtual Grand Prix Series. Albon versloeg de Monegask op het circuit van Interlagos, al kreeg Leclerc later nog een tijdstraf van drie seconden waardoor Russell als tweede het virtuele podium op mocht. Russell en Albon rijden trouwens wel vaker in elkaar buurt op de virtuele circuits, zo blijkt uit uitstaand fragment.

