Vorig seizoen werd Logan Sargeant de laan uitgestuurd bij Williams, maar mogelijk heeft het thuispubliek bij de Grands Prix van Las Vegas, Miami en de Verenigde Staten volgend seizoen weer een coureur om voor te juichen. Als het aan adviseur Mario Andretti ligt, is IndyCar-coureur Colton Herta de topkandidaat voor een van de vacante stoeltjes bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac.

Met minder dan twaalf maanden voordat Cadillac op de F1-grid staat, tikt de tijd door voor het Amerikaanse team om zijn line-up te selecteren. “Het is duidelijk dat het doel is om ten minste één Amerikaanse coureur te hebben en dan nog een ervaren coureur naast hem, en zo te beginnen”, laat Mario Andretti weten in gesprek met Motorsport.com.

Colton Herta staat ‘heel hoog’ op het lijstje van de wereldkampioen Formule 1 van 1978. “Als je terugkijkt naar de stappen die Colton heeft gezet in zijn vroege loopbaan, dan zie je dat hij is begonnen in de Formule 3, dat hij daar reed met Lando Norris en dat hij een paar Formule 1-tests heeft gedaan. Zak Brown gaf hem een goede kans in Portimão. Je moet het rapport dat we van Andrea Stella kregen eens zien. Andrea is iemand die zegt waar het op staat, dus Colton is een geweldige kandidaat. Hij moet het natuurlijk nog bewijzen, maar in mijn mening is hij een goede gok.”

Ingrediënten voor een titel

Herta eindigde vorig seizoen als tweede in de IndyCar Series, zijn beste seizoen tot nu toe. Hij boekte twee overwinningen, waarvan één zijn eerste op een oval circuit was. Andretti is ervan overtuigd dat de Amerikaan zonder ‘enkele fouten’ het kampioenschap had kunnen winnen, maar volgens hem bewijst dit vooral wat de 24-jarige coureur in zijn mars heeft. “Er zijn een paar foutjes die hem vorig jaar het kampioenschap hebben gekost, en dat gebeurt jammer genoeg soms. Soms zet je jezelf onder een te grote druk, en dan maak je die fout. Maar als je kijkt naar de ingrediënten, dan heeft hij de ingrediënten voor een titel.”

