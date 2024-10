Andretti Global geeft de droom om in de Formule 1 te komen nog lang niet op. Het bedrijf heeft een heel team opgericht om een chassis voor het 2026-seizoen te ontwikkelen, en zal deze naar verwachting al voor de kerst klaar hebben.

Andretti wacht nog altijd op een startplaatsje in de Formule 1, maar dat weerhoudt het autobedrijf er niet van om op volle kracht door te werken aan hun Formule 1-programma. Meer dan 250 medewerkers, waaronder voormalig F1-topman Pat Symonds, zijn momenteel aan de slag om een 2026-bolide te ontwikkelen op de nieuwe Silverstone-basis.

Andretti wordt bij de ontwikkeling van hun 2026-auto niet gehinderd door de huidige reglementen of het budgetplafond, omdat het team nog niet op de grid staat. Volgens Speedcafe ontwikkelt Andretti het 2026-chassis voor belastings- en crashtests, en heeft het team al een oplossing om de frontale botsingstest van de FIA te doorstaan.

LEES OOK: Geen elfde team in de Formule 1: FOM poeiert Andretti (voorlopig) af

Afwijzing

Het Amerikaanse team probeerde in 2023 al om op de Formule 1-grid te komen, maar de commercieel rechtenhouder, de FOM, wees de aanmelding af. De FIA had toentertijd de deur wel al op een kiertje gezet voor Andretti, nadat het na de afronding van het antecedentenonderzoek geen reden zag waarom het Amerikaanse team niet als elfde team op de grid kon komen. Andretti opende na de afwijzing van de FOM een tegenaanval, door Amerikaanse politici te mobiliseren. Het is daardoor nu nog steeds onduidelijk of het Amerikaanse team in 2026 op de grid verschijnt.

LEES OOK: Andretti opent tegenaanval op FOM, mobiliseert Amerikaanse politici

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!