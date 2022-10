Autosportlegende Mario Andretti vindt Max Verstappen ‘het perfecte voorbeeld van hoe een wereldkampioen zou moeten zijn’. De wereldkampioen van 1978 noemt Verstappen een ‘complete coureur’ die op dit moment ‘lastig te verslaan’ is.

Verstappen heeft twaalf van de tot nu toe achttien verreden races gewonnen en schreef zo in Japan al zijn tweede wereldtitel bij. Er stond geen maat op de Red Bull-coureur, die na de eerste drie races van het seizoen nog twijfelde of hij om de titel kon strijden vanwege de tegenvallende betrouwbaarheid van de RB18.

Nu heeft Verstappen met nog vier races te gaan al zijn titel geprolongeerd en kan hij het rustig aan doen, al heeft hij aangegeven dat hij voor de dertien zeges in een seizoen wil gaan: een record van Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013).

Verstappen kan hoe dan ook rekenen op lof van autosportlegende en Formule 1-kampioen Mario Andretti. “Er is niets beter dan je titel kunnen prolongeren, zeker na wat er vorig jaar was gebeurd”, zegt Andretti tegen Sky Sports, doelend op de strijd met Mercedes en de controverse in Abu Dhabi. “Het is verdiend en hij deed het op de best mogelijke manier. Hij heeft het seizoen tot nu toe gedomineerd en zal de rest van het seizoen waarschijnlijk ook domineren. Max is het perfecte voorbeeld van hoe een wereldkampioen zou moeten zijn”, looft Andretti Verstappen.

Volgens Andretti staat Verstappen nu, aan de kop, ook waar hij hoort te staan. “Max is een complete coureur, veel kan ik er niet aan toevoegen”, stelt de wereldkampioen van 1978. “Hij is goed in de kwalificatie en het is een luxe om in de Formule 1 vooraan te starten. Zijn racecraft is uitstekend. Maar ook lof aan het team, al hun strategieën zijn altijd goed. Hij is op dit moment een lastige om te verslaan en zal dat in de toekomst ook blijven”, aldus Andretti.