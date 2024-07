Mercedes’ race-ingenieur Andrew Shovlin is verheugd dat het team na twee lange jaren weer écht meedoet in de voorhoede. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton zorgden in de afgelopen twee Grands Prix voor overwinningen. Shovlin benadrukt dat er veel nodig is geweest om de W15 competitief te krijgen, al was dat een welkome uitdaging.

“Het is een vrij lange weg geweest voor Mercedes, maar we hebben wel constant vooruitgang geboekt,” vertelde Shovlin in de F1 Nation podcast. “Voor de buitenwereld lijkt het misschien alsof het helemaal niet lineair is, omdat we ineens op het podium verschijnen en we onlangs een paar races hebben gewonnen.”

Volgens Shovlin heeft Mercedes op alle fronten verbeteringen gevonden. De 50-jarige Brit benadrukte dat alle afdelingen van de Duitse ploeg hebben bijgedragen aan de huidige resultaten. “Het hele bedrijf heeft goed werk geleverd”, zei hij trots. “In de windtunnel, op mechanisch gebied, qua gewicht, qua balans en zelfs op het gebied van bandenmanagement. Dat is natuurlijk erg fijn. En op een bepaalde manier waren deze uitdagingen leuker dan al die jaren van winnen.”

“Wat Mercedes onderscheidt, is dat we de afgelopen acht of negen Grands Prix eigenlijk altijd drie of vier updates hebben geleverd”, vervolgde Shovlin. “Sommige daarvan waren mechanisch, sommige aerodynamisch, en sommige verbeterden het rijgedrag. Het duurde even voordat we alles konden tackelen, maar de ontwikkeling is echt heel sterk geweest en ik denk dat we dit nog een tijdje kunnen volhouden.”

