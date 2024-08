Angela Cullen en Lewis Hamilton waren jarenlang onafscheidelijk. In 2016 werd de Nieuw-Zeelandse aangewezen als zijn fysiotherapeute, maar uiteindelijk zou ze een van de belangrijkste steunpilaren worden voor de Mercedes-coureur. Vorig jaar kwam er abrupt een einde aan de samenwerking, al heeft Cullen inmiddels een nieuwe liefde gevonden in de racerij. “Ik ben verliefd op IndyCar.”

Aanvankelijk dacht Angela Cullen dat ze na het avontuur met Lewis Hamilton niet meer terug zou keren naar de autosport. “Toen ik afscheid nam van de Formule 1, dacht ik dat ik deze wereld in zijn geheel zou verlaten,” vertelde de 49-jarige Cullen in een interview met IndyCar. “Feitelijk was ik gewoon met pensioen. Ik heb vorig jaar een jaar pauze genomen, maar toen kwam ik in contact met Marcus Armstrong.”

IndyCar

Armstrong is een 24-jarige IndyCar-coureur uit Nieuw-Zeeland. Tussen 2020 en 2022 deed hij mee aan het Formule 2-kampioenschap, maar vorig jaar verruilde hij de opleidingsklasse voor een nieuwe uitdaging met Chip Ganassi Racing in IndyCar. “Ik begon met hem te werken aan zijn mentale vaardigheden en andere dingen op de achtergrond”, vertelde Cullen over de samenwerking met Armstrong. “Toen vroeg hij me of ik een keer mee wilde gaan naar een race. ‘Ja, natuurlijk!’, reageerde ik.”

“Eigenlijk is IndyCar dus heel plotseling op mijn pad gekomen”, legde Angela Cullen uit. “Maar het is zo leuk. De eerste race die ik bijwoonde was op Thermal Club – er waren niet eens fans aanwezig, maar toch werd ik verliefd op de sport. De races zijn ongelofelijk én de coureurs zijn ongelofelijk. Ik stond versteld van de expertise van iedereen in de paddock. Ik ga hier voorlopig nog niet weg.”

Angela Cullen en Marcus Armstrong op de Iowa Speedway (Motorsport Images)

