Het is ongetwijfeld de nachtmerrie van iedere coureur: gediskwalificeerd worden na een overwinning. Het overkwam George Russell tijdens de Grand Prix van België. Na een spectaculaire wedstrijd kwam de Britse coureur als eerste over de streep – helaas werd zijn auto achteraf te licht bevonden om met de winst te mogen strijken. Mercedes heeft inmiddels een eerste verklaring gegeven voor de diskwalificatie van Russell.

Trackside ingenieur Andrew Shovlin legde in een debriefing-video uit waar het (waarschijnlijk) mis is gegaan voor George Russell; diens diskwalificatie kostte het team behoorlijk wat punten, ware het niet dat Lewis Hamilton de winst mocht erven. “Het was uiteraard zeer ongelukkig”, aldus een teleurgestelde Shovlin. “Hij had zo’n sterke race gereden, zeker omdat hij van zo ver achteraan leek te gaan winnen.” Russell startte de race op Spa vanaf P6.

“We proberen nu te begrijpen wat er precies is gebeurd”, vervolgde hij. “Een belangrijk onderdeel daarbij is het wegen van alle verschillende componenten. De auto kan behoorlijk wat gewicht verliezen tijdens een race. Je hebt slijtage aan de banden, plank slijtage, remslijtage, olieverbruik. De bestuurder zelf kan ook veel gewicht verliezen, en in deze specifieke race is Russell zeker wat afgevallen.

“De auto’s begonnen de race met hetzelfde gewicht”, verzekerde Shovlin. “Beide bolides zaten binnen 500 gram van elkaar. De auto van Russell was de enige die achteraf een probleem had – dat had vooral te maken met een hogere bandenslijtage. Verder was zijn plank ook een stuk meer materiaal verloren. We zullen al deze gegevens moeten verzamelen en kijken hoe we onze processen kunnen verfijnen. Het moge duidelijk zijn dat we dit nooit meer mag gebeuren.” De diskwalificatie van Russell was niet uniek; in de lange geschiedenis van de Formule 1 hebben vijf andere coureurs een overwinning naderhand moeten inleveren.

Tenslotte wil Shovlin benadrukken dat Russell waarschijnlijk niet heeft geprofiteerd van het gebrek aan kilo’s. “Aan het begin van de race had hij totaal geen voordeel, beide auto’s startten met hetzelfde gewicht”, legde hij uit. “Later is de auto van Russell sneller gewicht gaan verliezen, dus dan is er sprake van een voordeel. Maar we hebben het over honderdsten van een seconde per ronde, dus dat is echt marginaal.”

