Er waren vorig jaar al milieuactivisten op de baan tijdens de race en ook dit jaar is er in Silverstone weer angst voor gevaarlijke taferelen door protestacties. De Britse coureurs Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris roepen op om het vreedzaam te houden, er is namelijk grote vrees voor een ernstig ongeluk.

Vastlijmen aan schilderijen in musea, aan snookertafels of zelfs aan het circuit van Silverstone: milieuactivisten proberen onder meer op die wijze aandacht te vragen voor het milieu. Dat laatste gebeurde vorig jaar ook tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het liep met een sisser af: door een crash van Guanyou Zhou volgde al snel na de start een rode vlag en kwamen de coureurs langzaam voorbij aan de activisten. Die werden gearresteerd.

‘Hoort niet op de baan’

“Zoiets hoort niet te gebeuren op de baan”, stelt Lando Norris met betrekking tot de protesten. “Dan breng je echt mensen in gevaar. Ik weet niet of demonstranten de gevolgen beseffen, of ze snappen wat er kan gebeuren. Die gevolgen kunnen namelijk groot zijn. Voor ons, voor hen, voor iedereen.”

De coureur van McLaren is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de organisatie van de Grand Prix er op het circuit van Silverstone alles aan doet om een herhaling te voorkomen. Hij vindt ook niet dat demonstraties verboden moeten worden. “Mensen hebben het recht om te protesteren. Maar doe het niet op de baan. Voor alles is een tijd en plaats.”

WK snooker en Wimbledon

Dat er bij grote sportevenementen in Groot-Brittannië geprotesteerd wordt door actievoerders is van alle tijden. Recentelijk kwam vooral Just Stop Oil in het nieuws. Zo was het WK snooker in Engeland al het decor van protestacties. Vorige week eiste die beweging tijdens tennistoernooi Wimbledon eveneens de aandacht op door het verstoren van wedstrijden.

Zo verstoorde een actievoerder van Just Stop Oil eerder dit jaar een wedstrijd tijdens het WK Snooker in Engeland (Getty Images)

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell spraken zich deze week ook al uit over de te verwachten demonstraties in hun vaderland. “Ik verwelkom ze”, zei die eerste, om daar meteen een kanttekening bij te plaatsen. “Demonstranten zetten zich in voor een positieve verandering. Maar we willen niet dat mensen op het circuit komen en zichzelf in gevaar brengen.”

Russell heeft ook angst voor gevaarlijke taferelen en wil op zijn beurt de demonstranten meegeven dat Formule 1 er alles aan doet om klimaatneutraal te worden. “We zijn op weg om 100 procent duurzame brandstof te gebruiken. Onze sport doet er alles aan om groener te worden.”