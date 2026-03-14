Andrea Kimi Antonelli is de jongste coureur ooit die een poleposition behaalde in de Formule 1. Dat record stond op de naam van Sebastian Vettel al sinds 2008, maar nu is het oude record verbroken door de jonge Italiaan. Met maar 19 jaar is dit dan ook pas het startpunt. “Het is nog maar het begin”, concludeerde Antonelli.

Kimi Antonelli behaalde vorig jaar al drie keer het podium en kwalificeerde zich twee keer in de top drie. Nu heeft de jonge Italiaan poleposition gereden voor de Grand Prix in China, want hij bleef teamgenoot George Russell met twee tienden voor. Antonelli, die op 25 augustus 2006 is geboren, is twee jaar jonger dan het vorige record die op 21-jarige leeftijd stond van Sebastian Vettel. Dit record is behaald in 2008 tijdens de kwalificatie op Monza. “Ik ben echt superblij met vandaag. Er komt nog veel meer aan, ik kijk echt uit naar morgen. Dit is pas het begin”, vertelde Antonelli in de paddock in Shanghai.

‘Veel te spelen morgen’

Russell kreeg tijdens het derde deel van de kwalificatie een technisch probleem, dus Antonelli wist dat hij wellicht voor pole zou kunnen gaan. “Ik zag dat Russell een probleem had, maar ik probeerde geconcentreerd te blijven en een goede ronde neer te zetten. Dat lukte eindelijk. De auto voelt erg goed, hij is sterk, dus er is veel te spelen morgen”, gaf de Italiaan aan.

LEES OOK: Verstappen en Hamilton feliciteren Kimi Antonelli: ‘Heeft geen advies meer nodig’

Mercedes-teambaas Toto Wolff is trots op zijn jonge coureur en verdedigd de keuze voor Antonelli. “Vele zeiden dat hij te jong was, te jong voor Mercedes, dat we hem anders hadden moeten voorbereiden. Hij deed het uitstekend vandaag. Ik ben zo blij dat Kimi op pole staat”, aldus Wolff.

‘Momentum vasthouden’

Er is volgens Antonelli ook nog ruimte voor verbetering. “Het is niet makkelijk, zeker Melbourne was zonde. De crash in Australië tijdens de derde vrije training zorgde voor een achterstand voor de kwalificatie en de race. Het is lastig om zo’n geweldige kans te missen. Ik heb een snelle auto, dus je gaat er volledig voor”, aldus de Mercedes-coureur. “In mijn geval leer ik nog steeds hoeveel risico ik kan nemen, vooral in sessies waarvan het resultaat niet echt telt.”

Daarnaast benadrukt hij dat het belangrijk is dat hij constant blijft. “Het gaat erom dat ik momentum vast blijf houden. In elke situatie moet ik alles samenbrengen, zelfs in een kwalificatiesessie en dit vanaf Q1 tot en met Q3. Ik probeer nog steeds mijn manier te vinden om dat te bereiken. Vaak heb ik een goede eerste en tweede gedeelte van de kwalificatie, maar laat ik het in het derde gedeelte liggen. Daar moet ik in verbeteren”, concludeerde Antonelli.

Lees hier alles over de GP China

