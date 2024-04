Gaat de MotoGP de Formule 1 achterna? Arjan Bos, bestuursvoorzitter van het TT Circuit in Assen, ziet in ieder geval kansen door de recente overname van de MotoGP door Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de F1, zo vertelt hij tegen FORMULE 1 Magazine. “Als ze een keer willen experimenteren om MotoGP en F1 in één evenement te gieten, dan houden wij ons aanbevolen, haha.”

Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen van mercedes, zei onlangs het ‘episch’ te vinden als in de toekomst wellicht F1 en MotoGP in één megaweekend worden gecombineerd. Bos gelooft daar niet in, bekend hij.

“Eerlijk gezegd niet. Dat laat het verdienmodel volgens mij niet toe. Er was altijd al nauw contact over de racekalenders tussen MotoGP en Formule 1 om overlap te voorkomen, dat zal zo blijven”, stelt Arjan Bos. “Een F1-race en een MotoGP in twee opeenvolgende weekends op één locatie? Qua organisatie zou dat wellicht kunnen, maar dan krijg je weer te maken met andere praktische bezwaren, zoals bijvoorbeeld politie-inzet etc. Maar als ze van Liberty Media ooit een keer willen experimenteren om MotoGP en Formule 1 toch in één evenement te gieten, dan houden wij ons aanbevolen hoor, haha.”

F1-ambities TT Circuit in koelkast

Arjan Bos gelooft overigens wel in verdere globalisering van de MotoGP en de motorsport in het algemeen, als een gevolg van de overname van MotoGP door Liberty Media. Maar de Formule 1-ambities van het TT circuits, die liggen inmiddels in de koelkast.

Bos: “We hebben de oude plannen om de vereiste Grade 1-licentie voor het circuit aan te vragen in de ijskast gezet. We weten wat ervoor nodig is en het zou in één winter te realiseren zijn, maar het is op dit moment niet aan de orde. In Nederland hebben we Zandvoort en die mensen doen het erg goed en hebben een welverdiende en mooie plek op de F1-kalender. We hebben er als Assen geen baat bij daarin te gaan wroeten.”

Lees het volledige verhaal met Arjan Bos in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).