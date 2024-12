Arthur Leclerc komt tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi in actie namens Ferrari. Carlos Sainz, die dit weekend afscheid neemt van de Scuderia, moet zijn bolide afstaan. Zodoende rijden de twee Leclerc-broers straks voor hetzelfde team over het circuit van Yas Marina – een unicum in de Formule 1. Mogelijk wordt Arthur Leclerc volgend jaar reservecoureur bij Ferrari.

Arthur Leclerc, de jongere broer van Charles, werd in 2020 opgenomen in het opleidingsprogramma van Ferrari. Sindsdien heeft hij meermaals in Formule 1-bolides gereden, al kwam hij nooit officieel in actie tijdens een raceweekend. In Abu Dhabi komt daar verandering in; de 24-jarige Monegask neemt op de openingsdag de eerste vrije training voor zijn rekening. Carlos Sainz, die op het Yas Marina Circuit zijn laatste GP voor Ferrari rijdt, moet zijn auto afstaan.

Geschiedenis schrijven

Zodoende schrijven vaste coureur Charles Leclerc en zijn jongere broer straks geschiedenis. Het is de eerste keer dat twee broers op een circuit rijden voor hetzelfde team. Arthur Leclerc zal bovendien deelnemen aan de post-season test op dinsdag, waarbij hij één auto deelt met Antonio Fuoco. Charles Leclerc bestuurt zijn eigen SF-24. Mogelijk wordt zijn broertje Arthur volgend jaar een reservecoureur bij Ferrari.

Lewis Hamilton, die volgend jaar de langverwachte overstap maakt naar de Scuderia, laat de post-season test schieten. Hij zal zich later voorbereiden op zijn debuut met een aantal speciale testdagen op Fiorano. Carlos Sainz, die plaatsmaakt voor de zevenvoudig wereldkampioen, stapt in Abu Dhabi wel alvast in bij Williams. De Spanjaard krijgt tijdens de testdag de kans om kennis te maken met de Britse renstal, alvorens hij in 2025 officieel zijn transfer maakt.

