Aston Martin heeft van de FIA een boete gekregen van 450.000 dollar vanwege een ‘procedurele overtreding’ betreffende het budgetplafond. Het team heeft enkele zaken onjuist verwerkt in haar financieel rapport.

De FIA concludeerde in haar rapport over het budgetplafond voor 2021 dat Aston Martin zich schuldig had gemaakt aan een ‘procedurele overtreding’. Het team geeft na gesprekken met de FIA toe dat er fouten zijn gemaakt en is met de FIA tot een Accepted Breach Agreement gekomen, waarmee Aston Martin erkent dat er fouten zijn gemaakt en het de straf accepteert.

Aston Martin krijgt een boete van 450.000 dollar vanwege ’ten onrechte uitgesloten en/of aangepaste kosten’, valt in het verslag van de FIA te lezen. Zo heeft het team kosten betreffende een nieuw hoofdkwartier, nieuwe simulator, catering voor het personeel in de fabriek en bureaus en stoelen niet goed aangegeven in het verslag. De boete moet binnen dertig dagen worden betaald en valt buiten het budgetplafond, waardoor deze boete geen invloed heeft op het budget van Aston Martin voor 2023.

Williams werd eerder dit jaar al schuldig bevonden aan een procedurele overtreding. Zij leverden een verslag te laat in, wat het team op een boete van 25.000 dollar kwam te staan.

Naast Aston Martin en Williams heeft ook Red Bull een boete gekregen van de FIA. Zij hadden het budgetplafond in 2021 als enige team overschreden. Dat deed het team met een bedrag van zo’n 2,2 miljoen dollar, wat neerkomt op 1,6 procent boven het budget. Het leverde Red Bull een boete van zeven miljoen dollar op, naast een sportieve straf in de vorm van mindering in tijd voor tests in de windtunnel en computersimulaties.