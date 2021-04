Aston Martin-coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll hopen op Portimão verdere stappen te zetten nu het team de weg naar boven lijkt te hebben gevonden.

Die progressie is dan vooral bij Stroll te zien, die zich in Bahrein als tiende kwalificeerde en ook op die plek finishte, maar in Bahrein als achtste over de streep kwam. Teamgenoot Vettel kent na zijn overstap van Ferrari naar Aston Martin vooralsnog een vrij rampzalige – en puntloze – start bij het Britse team.

“We komen met een positief gevoel naar Portugal, aangezien we progressie boeken en steeds meer van het potentieel van de AMR21 weten te benutten”, vertelt Stroll. De Canadees mikt daarbij op ‘meer punten om het momentum vast te houden’. “Hopelijk lukt het ons daarom ook een clean weekend te hebben.”

Dat laatste is waar Vettel ook op inzet, na een opeenstapeling van pech en een paar persoonlijke fouten in 2021’s openingsraces. “Portimão is een mooie plek om mijn Aston Martin beter te leren begrijpen. Ik weet dat ik het maximale er nog niet uit heb gehaald – en dat we dat weten is een goede reden om hard te blijven pushen.”

