Het team van Aston Martin heeft naar verluidt een voordeel op de concurrentie voor het 2026-seizoen. Brandstofleverancier Aramco – die alleen de Britse renstal van brandstof voorziet – zou namelijk de ‘meest geavanceerde’ brandstofformule op de grid hebben, zo melden meerdere bronnen. Het zou Aston Martin genoeg extra pk’s opleveren om het eerder gemelde voordeel van Mercedes en Red Bull, dankzij de vermeende truc voor de compressieverhouding, te compenseren.

De Formule 1 staat aan de vooravond van de invoering van nieuwe motorregels. Het reglement van zowel de motor als het chassis gaat flink op de schop, waardoor er nog veel onduidelijkheid is over welke teams mee zullen doen aan de top van de grid. Eén naam wordt echter steeds vaker genoemd: Aston Martin. En dat heeft deels te maken met hun brandstofleverancier Aramco.

Volgens het Spaanse Grada3 hoopt Aramco hun ervaring met de nieuwe soort brandstof – de Saoedi-Arabische leverancier is voor 2025 al overgestapt op synthetische brandstoffen – in de Formule 1 te kunnen benutten bij het in Silverstone gevestigde team. Aramco zou daarin zelfs al geslaagd zijn, en de brandstofleverancier heeft naar verluidt de ‘meest geavanceerde’ brandstofformule op de grid.

Compensatie

De verwachting is dat Aramco zo Japanse motorfabrikant Honda – die vanaf 2026 de motoren levert aan Aston Martin – een brandstof van hoge kwaliteit kunnen leveren die op de grid een boost in pk’s zal geven. Deze boost zou naar verluidt kunnen compenseren voor de eerdere gemelde truc die zowel Mercedes als Red Bull op de compressieverhouding van hun motoren heeft toegepast.

