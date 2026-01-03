George Russell is er nog niet honderd procent van overtuigd dat Mercedes in 2026 met een groot motorvoordeel aan de start staat. Hoewel er al maandenlang geruchten de ronde doen over de krachtbron van de Zilverpijlen voor het nieuwe seizoen, tempert de Brit nu de verwachtingen: ‘Ik zou gek zijn om te zeggen dat ik al mijn geld op Mercedes zet’.

Het is de grote vraag voorafgaand aan het 2026-seizoen: hoe goed is de nieuwe motor van Mercedes? Al langere tijd gaan de geruchten door de paddock dat de krachtbron van de Zilverpijlen misschien wel de beste van de grid zal zijn. De motor kwam vooral in de schijnwerpers te staan afgelopen december, toen het verhaal rondging dat Mercedes een trucje voor de compressieverhouding zou hebben toegepast.

James Vowles – teambaas van Williams, een van de klantenteams van Mercedes – probeerde echter de hoge verwachtingen rondom de krachtbron van de Duitse renstal al te temperen. George Russell helpt zijn landgenoot daar nu bij. “Ik zou gek zijn om te zeggen dat ik al mijn geld op Mercedes zet”, vertelt Russell openhartig tegen Auto Motor und Sport.

‘Blij met reglementswijzigingen’

Toch gelooft de Brit dat zijn team er wel beter voor zal staan dan tijdens de afgelopen reglementencyclus. “De aerodynamische regels voor volgend jaar lijken meer op die van het vorige tijdperk (vanaf 2014, red.), toen Mercedes het veld domineerde”, legt Russell uit. Daar komt voor de coureur nog het vertrouwen in de aandrijving bij. “Mercedes was jarenlange de maatstaf op dit gebied.”

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de auto’s voor het aankomende seizoen, is Russell in ieder geval alvast enorm opgelucht dat de koningsklasse afscheid neemt van de grondeffect-wagens. “We zijn blij dat de regels veranderen. Niemand begreep deze generatie auto’s voor honderd procent. Zelfs McLaren niet.” McLaren won in 2024 én 2025 wel het constructeurskampioenschap.

