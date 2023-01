Na het tegenvallende seizoen 2022 heeft Aston Martin het voor 2023 over een andere boeg gegooid. Het Britse team heeft flink wat wijzigingen doorgevoerd aan de nieuwe bolide en heeft bovendien ‘een paar slimme innovaties’ toegepast op de AMR23, laat technisch directeur Eric Blandin weten.

Het is het doel van Aston Martin om binnen afzienbare tijd mee te doen om de zeges en uiteindelijk de titels. Vorig jaar werd duidelijk dat dat nog ver weg is. Lance Stroll en Sebastian Vettel kwamen in totaal tot 55 punten met de AMR22, goed voor een zevende plek bij de constructeurs.

De AMR22 bleek een goede bolide in de race, maar kwam met name in de kwalificatie snelheid tekort. In de hoop dit jaar beter te presteren heeft Aston Martin hard gewerkt aan haar nieuwe bolide, de AMR23. “We hebben alle lessen die we vorig jaar hebben geleerd toegepast op deze auto”, zegt technisch directeur Eric Blandin.

Dat zijn veel lessen geweest, aangezien Blandin het heeft over een ‘compleet andere’ auto dan de AMR22. “We hebben meer dan 90 procent van de onderdelen en meer dan 95 procent van de aerodynamische oppervlakken aangepast.”

Bovendien heeft Aston Martin ‘een paar slimme innovaties’ toegepast op de nieuwe auto. “Dat is de kers op de taart”, stelt Blandin. “Het is leuk om ze te hebben, maar het is geen must.” Het is, voegt Blandin toe, ‘geweldig als je een kleine maas in de wet vindt en die je in je voordeel kunt gebruiken’. “Maar het gebeurt niet vaak dat je er een hele auto op kunt baseren. In plaats daarvan is het essentieel om de basis goed te krijgen, dan kun je wel dingen toevoegen.”

Op 13 februari onthult Aston Martin de AMR23. Dat is, benadrukt Blandin, ook echt de nieuwe bolide, dus geen showmodel. “We onthullen dan de daadwerkelijke auto, zoals we vorig jaar deden. In de nieuwe fabriek in Silverstone zal de echte AMR23 staan. We zullen de fans niet teleurstellen”, besluit de technisch directeur van Aston Martin.