Bij Aston Martin zijn de verwachtingen van de gloednieuwe fabriek in Silverstone hoog. Teambaas Mike Krack ziet de fabriek als ‘gamechanger’ voor de teamdynamiek en de logistiek.

Aston Martin heeft flink geïnvesteerd in de nieuwe fabriek nabij het circuit van Silverstone. Het team werkt nu nog in de fabriek van Jaguar dat uit 1991 stamt, maar moet vanaf dit jaar al vanuit de nieuwe fabriek aan de slag gaan. In de nieuwe fabriek zullen alle afdelingen van Aston Martin onder één dak vallen. In 2024 moet bovendien de nieuwe, geavanceerde windtunnel gereed zijn.

Met al deze investeringen hoopt teameigenaar Lawrence Stroll van Aston Martin binnen afzienbare tijd een kampioensteam te maken. Teambaas Mike Krack heeft hoge verwachtingen van deze ‘gamechanger’. “Het feit dat je nu kunt praten met mensen zonder vergaderingen te hoeven regelen, vergemakkelijkt de dialoog enorm”, wordt Krack geciteerd door Motorsport.com.

Krack doelt daarmee op het feit dat veel afdelingen in de oude fabriek in aparte ruimtes, op afstand van elkaar, gestald zijn. In de nieuwe fabriek moet het volledige designteam in één ruimte komen. “De afgelegen locaties die we hebben vormen soms een barrière voor meer uitwisseling, aangezien je de telefoon moet pakken of iets moet organiseren”, legt de Luxemburger uit.

“Het andere is de logistiek”, vervolgt Krackt. “We moeten niet vergeten om zaken van A naar B te brengen. Het wordt heel anders, veel makkelijker. Vanuit dat oogpunt ben ik het volledig eens met het gebruik van het woord gamechanger, voor de teamdynamiek en logistiek.”

Ook technisch directeur Dan Fallows, die van Red Bull overkwam, verwacht verbeteringen met de nieuwe fabriek. Met name op het gebied van communicatie moet Aston Martin er op vooruit gaan. “Ik denk dat het aanzienlijk zal veranderen”, zegt Fallows. “Ik heb eerder in een groot, open kantoor gewerkt, waar ik gemakkelijk rond kon lopen en met mensen kon praten. Dat maakt een enorm verschil voor die interacties.”