Formule E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne ziet zijn reserverol bij Aston Martin als een kans om in de Formule 1 terug te keren. De 30-jarige Belg weet dat hij ‘alleen maar kan presteren’ om die kans weer te krijgen, ‘aangezien het niet aan ons is om dat te bepalen’.

Vandoorne verloor zijn Formule 1-zitje bij McLaren al na twee seizoenen en maakte vervolgens de overstap naar de Formule E. Daar kroonde hij zich afgelopen seizoen, het laatste seizoen voor Mercedes EQ, tot wereldkampioen. In 2023 blijft Vandoorne in de Formule E rijden, maar hij gaat ook aan de slag als reservecoureur voor Aston Martin.

“Ik heb mijn verplichtingen in de Formule E”, benadrukt Vandoorne. “Als er geen Formule E-race is, dan ben ik waarschijnlijk in de paddock te vinden namens Aston Martin.” Dat hij dat mag doen voor Aston Martin, maakt hem blij. “Het is een team waar een stijgende lijn te zien is, ze ontwikkelen de auto heel agressief. Ik zal daar ook weer herenigd worden met mijn vriend Fernando”, grapt de Belg, die na zijn vertrek uit de Formule 1 stelde dat Alonso bij McLaren ‘altijd zijn zin’ kreeg.

Vandoorne voelt zich goed bij deze stap, waardoor hij weer op de radar kan komen van de Formule 1-teams. Hij ziet oud-Mercedes EQ-teamgenoot Nyck de Vries de overstap maken naar de Formule 1 en Nico Hülkenberg terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Vandoorne, die in 2017 en 2018 voor McLaren reed, ziet met zijn reserverol bij Aston Martin een kans op een comeback.

“Het is moeilijk te oordelen”, stelt Vandoorne. “Ik heb een goed seizoen gehad en dan beginnen mensen weer over je te praten. Ik heb mijn kans in de Formule 1 gehad. Ik denk niet dat alleen ik, maar ook anderen in de Formule E en andere klassen de kans in de Formule 1 verdienen. Maar dat is niet altijd aan ons om te bepalen. Het komt vooral neer op de wensen van de teams. Ik kan alleen maar blijven presteren, dat is mijn beste middel.”

Vandoorne moet als Formule E-coureur af en toe de overstap maken naar de Formule 1-bolides. Dat wordt een uitdaging, al verwacht de 30-jarige Belg dat het wel zal lukken om die knop om te zetten. “Ik heb natuurlijk al een tijdje geen recente Formule 1-bolide bestuurd”, geeft hij toe. “Dus qua ervaring weet ik niet hoe het zal zijn om van de een naar de ander te springen. Ik zal regelmatig tussen de simulatoren springen en dan raak je er wel aan gewend. Het voelt nu natuurlijk voor mij. Die eerste keer in de Formule 1-bolide zal wel tricky zijn, maar je raakt er dan snel aan gewend”, besluit Vandoorne.