Dan Fallows, de technisch directeur van Aston Martin, verwacht dat de bolide voor 2023 ‘veel competitiever’ zal zijn dan de AMR22. Hij is ervan overtuigd dat Aston Martin een ‘grote stap voorwaarts’ kan zetten.

Het gaat nog niet geweldig met Aston Martin in de Formule 1. Vorig seizoen eindigde het team zevende bij de constructeurs, iets wat dit seizoen een lastige opgave wordt. Aston Martin staat slechts negende met 25 punten na zestien races.

De focus ligt al voor een groot deel op 2023, al komt Aston Martin in Singapore met nieuwe updates aan de AMR22. Deze moeten het gewicht van de bolide verminderen en de aerodynamische efficiëntie verbeteren. Dat is ook van belang voor 2023, stelt technisch directeur Dan Fallows.

“We denken dat deze veel competitiever zal zijn dan de auto van dit jaar”, zegt Fallows, dit jaar overgekomen van Red Bull. “Ik ben ervan overtuigd dat we een grote stap voorwaarts kunnen maken met de AMR23.” Dat Fallows daar zo zeker van is, komt door de ‘verbeterpunten die er absoluut overal’ zijn. “Ik bedoel, we hebben letterlijk honderden projecten lopen op dit moment.”

“In de aerodynamica-afdeling, in het ontwerpbureau, in R&D, in het hele team zijn mensen op zoek naar verbeteringen, of het nu gaat om gewichtsvermindering, stijfheidsverbetering, verbeterdingen voor de coureur, betere aerodynamica, een stabieler autoplatform – het zal allemaal leiden tot betere prestaties van de auto”, weet Fallows zeker.

Aston Martin is ambitieus en wil binnen enkele jaren, mede dankzij de gloednieuwe fabriek in Silverstone, meedoen om de wereldtitels. Dat kan volgens Fallows nog wel even duren. “We zijn ongelooflijk ambitieus om de tijdspanne te verkleinen, maar er is een groot verschil tussen het leidende middenveldteam worden en serieus meedingen naar overwinningen en kampioenschappen.”

“Dat is iets wat eerder jaren dan maanden gaat duren, dus we moeten realistisch zijn over de verwachtingen voor de komende jaren. We weten allemaal wat we moeten doen om vooraan te geraken, maar het zal tijd vergen”, benadrukt de technisch directeur van Aston Martin.