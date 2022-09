Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll is ‘veeleisend’, maar heeft volgens teambaas Mike Krack alle recht om veeleisend te zijn. Krack benadrukt dat Stroll het team ‘niet te veel onder druk’ zet en dat hij ‘geduldig en realistisch’ is.

Lawrence Stroll nam Force India in 2019 over met zijn consortium, waarna het team onder de naam Racing Point doorging. Dat werd vorig jaar Aston Martin nadat Stroll zich inkocht bij de Britse autofabrikant en zo die naam weer naar de Formule 1 bracht.

Stroll investeert flink in het Formule 1-project. Zo komt er een gloednieuwe fabriek in Silverstone te staan, inclusief een nieuwe windtunnel. Daarmee zou Aston Martin binnen enkele jaren moeten meedoen om de wereldtitels.

Er gaan wel verhalen dat Lawrence Stroll zich te veel met het team zou bemoeien, maar daar is volgens teambaas Mike Krack geen sprake van. “De financiële middelen die hij in dit team gestoken heeft geven hem het recht om veeleisend te zijn. Maar hij zet ons niet te veel onder druk”, benadrukt Krack in gesprek met de BBC.

“Hij komt eens per week en wil weten wat er gaande is, wat de volgende stappen zijn, waarom we gepresteerd hebben zoals we deden, wat we nu doen, en wat onze strategie is”, voegt Krack toe. “En na twee uur heeft hij andere dingen te doen. Het is niet zo dat hij binnenkomt en over alles beslist, helemaal niet.”

“Het is gerechtvaardigd om je voorzitter minstens elke week een update te geven. Er zijn ook telefoongesprekken tussendoor, maar dat is meer een kwestie van bijpraten”, legt Krack uit. “Maar het komt erop neer dat ik zijn geduld bewonder, eerlijk gezegd. Want het succes is niet gekomen zoals hij het vanaf het begin wilde, en het geduld dat hij heeft getoond laat zien dat hij realistisch is en begrijpt waar hij mee bezig is”, aldus de Luxemburger.