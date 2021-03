Aston Martin na 61 jaar terug: ‘Het wordt een leercurve’

Aston Martin heeft een grote naam in de autosport, maar ontbrak 61 jaar lang op het hoogste niveau. Zondag zijn ze terug, maar de verwachtingen zijn niet te hoog gespannen.

Lance Stroll en Sebastian Vettel geven in aanloop naar hun eerste Grand Prix met het nieuwe team aan dat het voor iedereen nog wennen is. Het voordeel zou zijn dat het vanaf hier alleen maar beter gaat. “We blijven ons als organisatie ontwikkelen”, zegt Stroll. “Dat betekent dat we meer mensen en meer middelen zullen hebben om de auto en de werking ervan te begrijpen.”

Ook Vettel, met al zijn ervaring, begint weer op nul: “Het wordt een leercurve in deze eerste paar races. Voor mij is het een nieuw team. Ik leer nog steeds iedereen kennen, probeer te begrijpen hoe de AMR21 reageert en maak mezelf vertrouwd met het team.” De Duitser had niet de wintertest waarop hij had gehoopt. “De omstandigheden waren erg interessant tijdens het testen. De harde wind maakte het best lastig om te rijden”, vertelt de viervoudig wereldkampioen.

Stroll denkt dat Aston Martin nog wat troefkaarten in handen houdt: “Ik denk niet dat we ons volledige potentieel hebben kunnen laten zien tijdens de test in Bahrein. Dus er zullen zeker nog meer prestaties komen tijdens deze openingsraces, wat opwindend is.”

Na 61 jaar afwezigheid mag het Aston Martin niet kwalijk genomen worden nog wat opstart problemen te hebben komend weekend. Stroll is in ieder geval vooral bezig met de mooie dingen die nog komen gaan: “De komst van Aston Martin onderstreept het potentieel in dit team. Het is een heel enerverend moment voor ons allemaal.”