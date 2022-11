Aston Martin is niet van plan om, na het incident tussen Sebastian Vettel en Lance Stroll in Brazilië, een nummer één coureur aan te wijzen. Dat heeft invloed op de teamdynamiek, stelt teambaas Mike Krack.

Vettel en Stroll hebben dit seizoen al enkele momenten gehad, maar in Brazilië kwam het opnieuw bijna tot een crash. Vettel had een betere exit uit bocht 2 en wilde zijn Canadese teamgenoot inhalen richting bocht 4, maar Stroll stuurde naar links waar Vettel zat. De Duitser moest noodgedwongen door het gras, maar kon na het spannende moment zijn weg vervolgen.

Het kwam Stroll op een tijdstraf van tien seconden te staan, evenals drie strafpunten op zijn licentie. De stewards oordeelden namelijk dat het een ‘gevaarlijke manoeuvre’ was. Het incident tussen de teamgenoten wakkert discussies aan of Aston Martin een nummer één coureur moet aanwijzen, maar teambaas Mike Krack gelooft daar niet in.

“Dit soort dingen kunnen gebeuren in het racen”, zegt Krack. “Dit soort dingen gebeuren altijd. Je ziet het ook bij andere teams gebeuren.” Aston Martin gelooft dan ook niet dat het zou helpen om een nummer één of nummer twee aan te wijzen. “Het is belangrijk dat je niet van tevoren een nummer één en nummer twee aanwijst, dat heeft ook gevolgen voor de teamdynamiek.”

“Vanuit hun oogpunt bestaat er niet zoiets, hebben we dat nooit gehad en zullen dat ook nooit hebben”, voegt Krack toe. “Je moet er rekening mee houden dat zij fel tegen elkaar zullen racen.” Krack noemt het incident tussen de twee teamgenoten ‘jammer’. “Dat wil je natuurlijk niet zien, maar dit soort dingen gebeuren als je twee coureurs met dezelfde snelheid op dezelfde plek hebt.”