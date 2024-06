Aston Martin blunderde opnieuw tijdens de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk. Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen niet verder dan de vijftiende en de zeventiende tijd. In aanloop naar het huidige seizoen werden de Britten nog in één adem genoemd met McLaren en Mercedes – waar gaat het mis in Silverstone? “We gaan achteruit”, aldus een gefrustreerde Stroll.

Wat een verschil met 2023. Krap een jaar geleden bestierden Aston Martin nog de top tien in Spielberg. Zaterdag moest Lance Stroll in Q1 al het strijdveld verlaten, terwijl Fernando Alonso moeite had om de tweede sessie te bereiken. De Britse renstal moest zich uiteindelijk tevreden stellen met P17 en P15. Alonso is niet verbaasd dat hij zijn AM24 niet verder op de grid heeft kunnen krijgen. Ook voor de aankomende races is hij nog altijd pessimistisch.

“We zagen dit al aankomen”, was zijn cynische reactie. “In Silverstone verwacht ik hetzelfde resultaat. We hebben verschillende dingen geprobeerd, tussen de sprint en de kwalificatie hebben we nog een hoop aanpassingen gedaan. Helaas zijn de posities onveranderd gebleven.” Alonso reed tijdens de sprintrace in Oostenrijk naar P15, zijn collega Lance Stroll eindigde op P10.

Vorig jaar sneller

“We missen de fundamentele snelheid die we nodig hebben”, verzuchtte de tweevoudig wereldkampioen. “Het team werkt keihard, maar het materiaal waarmee we nu aan de start staan is nog niet goed genoeg.” Alonso was vorig jaar nota bene een halve seconde sneller op het circuit in Spielberg. Zijn tijd van 2023 had hem zaterdag de tweede startplek opgeleverd, naast Max Verstappen. Waar komt hij in 2024 tekort?

“Dat moet je aan het team vragen”, reageerde de 42-jarige coureur. “Ik focus me gewoon op het racen, het team kan reflecteren op de data en alles analyseren.” Teamgenoot Lance Stroll was iets korter van stof. De Canadees, wetende dat hij net zijn contract met Aston Martin heeft verlengd, moest genoegen nemen met de zeventiende tijd. “We hebben wat aanpassingen gemaakt, maar de auto gaat nu achteruit”, zei hij zichtbaar gefrustreerd. “We starten zondag achteraan dus het valt te bezien wat we nog kunnen doen.”

