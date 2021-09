Aston Martin ontkent stellig de geruchten dat teameigenaar Lawrence Stroll Alpine-coureur Fernando Alonso een aanbod zou hebben gedaan om in 2022 voor het team te rijden. Volgens het team had Stroll enkel een lunch met Alonso’s manager, Flavio Briatore, met wie hij goed bevriend is.

Alonso maakte vorige maand bekend dat hij een jaar langer zou blijven bij Alpine. Dat lag in de lijn der verwachtingen aangezien er een optie in zijn contract stond om ook in 2022 door te gaan en de Spanjaard er geen geheim van heeft gemaakt dat hij naar de Formule 1 terugkeerde om met de nieuwe bolides, dankzij de nieuwe technische reglementen, te willen rijden.

Toch gingen er dit weekend geruchten rond dat Aston Martin zat te loeren op Alonso. Sommige media meldden namelijk dat Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll de tweevoudig wereldkampioen een zitje voor 2022 zou hebben aangeboden. Dat zou dan slecht nieuws betekenen voor Sebastian Vettel of Lance Stroll, aangezien de twee een meerjarig contract hebben getekend bij het team en dus in principe kunnen rekenen op een zitje voor 2022. Het team ontkent de geruchten dan ook stellig.

“Lawrence Stroll heeft Fernando Alonso geen stoeltje aangeboden, zoals in enkele media wel beweerd werd”, zegt een woordvoerder van het team tegen Motorsport.com. “Lawrence heeft een keer geluncht met Flavio Briatore (Alonso’s manager, red.) in Sardinië tijdens de zomerstop. Lawrence en Flavio zijn vrienden. Ze hebben door de jaren heen vele keren geluncht in Sardinië. Het was een sociale gelegenheid, niets meer dan dat.”

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer hintte al naar een langer verblijf voor Sebastian Vettel bij het team. De Duitser werd dit seizoen aangetrokken nadat Ferrari hem vorig jaar geen contractverlenging wilde aanbieden. De viervoudig wereldkampioen presteert zoals verwacht bij het team, dat nu enkel de laatste puntjes op de i moet zetten. “We houden van Sebastian en Sebastian houdt van ons. Het is nu de tijd om te praten over wat we volgend jaar gaan doen”, aldus Szafnauer.

Foto: BSR Agency