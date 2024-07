Na twee teleurstellende races in Spanje en Oostenrijk, sloot Aston Martin de eerste triple header van het seizoen af met een dubbele finish in de top tien. De GP van Groot-Brittannië leverde Lance Stroll en Fernando Alonso respectievelijk de zevende en achtste plaats op. Een verrassend resultaat, ware het niet dat het regenachtige Silverstone een aantal uitdagingen met zich meebracht.

Na een puntloos weekend in Oostenrijk verzekerde Fernando Alonso dat het Aston Martin tijdens de Britse GP niet veel beter zou vergaan. “Ik verwacht hetzelfde resultaat”, zei hij cynisch. Toch ging de groene renstal zondag met tien nieuwe WK-punten naar huis. Beide coureurs schopten het zaterdag tot Q3 en eindigden in de race in de top tien. Het onvoorspelbare weer bood kansen voor het team, al was niet iedereen daar even blij mee.

“Ik was allesbehalve zelfverzekerd, ik deed het in m’n broek”, grapte Lance Stroll achteraf. “Als het begint te regenen op zo’n hogesnelheidsbaan als deze, wordt het echt heel lastig – je moet gas blijven geven en geloven dat je elke bocht kunt nemen. Een beetje regen op je vizier en een paar verraderlijke natte plekken op de baan en je bent zo de controle kwijt – en dan eindig je in de muur.”

‘Voelde weer competitief’

“Het was zeker een van de intensere races, een beetje zoals Canada eerder dit jaar”, vervolgde de 25-jarige Aston Martin-coureur. “Ik had stiekem wel wat hoger willen eindigen, maar het was een goede race en gezien de omstandigheden had het veel erger gekund. Ik ben allang blij dat ik wat punten heb opgepikt.”

Ook Fernando Alonso is blij met het resultaat op Silverstone. “Na Oostenrijk hebben we een aantal aanpassingen kunnen maken”, liet hij weten. “De auto voelde weer competitief, ook al waren de bandenwissels op Silverstone een gok. Uiteindelijk heb je in dergelijke races gewoon een beetje geluk nodig.”

