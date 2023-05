Hoewel het seizoen pas vijf races oud is en er nog achttien Grands Prix zijn te gaan, is men bij Aston Martin nu al bezig om over te schakelen naar 2024 en het ontwikkelen van de auto voor volgend jaar.

Het team uit Silverstone is dé verrassing van het nog prille Formule 1-seizoen. Waar Aston Martin vorig jaar na vijf races genoegen moest nemen met zes punten en een negende plaats in het teamkampioenschap, daar hebben Fernando Alonso en Lance Strol dit jaar al 106 punten bij elkaar weten te rijden. Het team staat daarmee tweede in de strijd om de constructeurstitel.

Fernando Alonso staat dit seizoen al op 75 punten. Lance Stroll reed er 27 bij elkaar (Motorsport Images)

Realisme

Ondanks dat succes blijft men nuchter bij Aston Martin. Alonso was afgelopen weekend in Miami – na zijn vierde podium van dit seizoen – al realistisch over zijn kansen om het Red Bull lastig te maken en voor de titel te gaan, en vanuit de teamleiding komen nu dezelfde signalen.

Lees ook: teambaas Krack verwacht weinig van Aston Martin op circuits als Monza en Spa

“We willen zo snel mogelijk aan de auto van volgend jaar beginnen”, onthult technisch directeur Dan Fallows aan het Franse AutoHebdo. “Dat betekent niet dat we de auto van dit jaar opgeven, want het is onvermijdelijk dat de auto van 2024 een evolutie wordt van de huidige auto. Maar we willen wel zo snel mogelijk beginnen. En alles wat we aan gegevens en updates over de auto van dit jaar verzamelen, zal daarbij helpen.”

