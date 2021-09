Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer is blij dat het team ook in 2022 op de diensten van Lance Stroll en Sebastian Vettel kan rekenen. Szafnauer noemt Stroll ‘een van de meest getalenteerde coureurs’ terwijl Vettel een ‘enorme aanwinst’ is voor het team.

Donderdag maakte Aston Martin een einde aan de geruchten rondom Vettel, wiens toekomst plots onzeker werd geacht ook al leek alles erop te wijzen dat hij door zou gaan. Dat werd gisteren dus ook definitief bevestigd toen Aston Martin aankondigde dat Stroll en Vettel gewoon doorgaan. Dat nieuws stemt teambaas Otmar Szafnauer blij.

“Lance is een van de meest getalenteerde coureurs in de moderne Formule 1”, zegt Szafnauer. “Hij voegt nu serieus racecraft toe aan dat ruwe talent.” De zoon van teameigenaar Lawrence Stroll staat na veertien races op de dertiende plaats met 24 punten achter zijn naam. De zevende plaats in Italië is zijn beste resultaat tot nu toe dit seizoen. Vettel, die dit seizoen naar het team kwam nadat Ferrari hem geen contractverlenging wilde aanbieden, doet het met 35 punten en een tweede plaats in Azerbeidzjan een stuk beter.

“Sebastian, een viervoudig wereldkampioen die 271 Grands Prix heeft gereden, waarvan hij er 53 won, is ook een enorme aanwinst voor ons team”, vervolgt hij. “We verwachten dat ze volgend jaar allebei goed zullen presteren in wat een heel andere formule zal zijn dan nu. We onderschatten onze concurrenten nooit en zijn niet van plan om te veel te beloven, maar we weten zeker dat Lance en Sebastian het beste zullen halen uit de middelen die we ter beschikking zullen stellen”, aldus Szafnauer.

