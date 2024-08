De zomerstop heeft geleid tot een belangrijke wijziging in het technisch reglement van de Formule 1. De FIA heeft namelijk het gebruik van systemen voor asymmetrisch remmen verboden. Deze beslissing, officieel goedgekeurd op 31 juli door de FIA World Motor Sport Council, zal vanaf de Grand Prix in Zandvoort in werking treden.

Wat is asymmetrisch remmen?

Asymmetrisch remmen is een techniek waarbij de remdruk niet gelijkmatig wordt verdeeld over de linker- en rechterzijde van de auto. Dit systeem kan helpen bij het verminderen van onderstuur in langzame bochten. Het laat de auto tijdens het remmen iets roteren, wat voordelen kan bieden in bochten waar de huidige generatie Formule 1-bolides moeite heeft. Dit komt voornamelijk door de gewichtsverdeling en het grondeffect. De FIA heeft echter besloten om deze techniek te verbieden, zoals vastgesteld in artikel 11.1.2. De aanscherping is bedoeld om grijze gebieden in de regelgeving te voorkomen.

Reactie vanuit de paddock

Een Red Bull-monteur heeft gereageerd op speculaties dat de nieuwe regelgeving specifiek gericht zou zijn tegen hun team. Volgens hem zijn zulke beweringen onzin. De regelwijziging lijkt dus een bredere impact te hebben op het technische landschap van de Formule 1 en niet enkel gericht te zijn op één team.

