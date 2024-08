Red Bull is optimistisch over de gang van zaken bij hun motorproject. Het Oostenrijkse team produceert vanaf 2026 de motoren zelf, en beëindigt de samenwerking met Honda. Volgens Red Bull-ingenieur Paul Monaghan ziet de samenwerking tussen de verschillende Red Bull-afdelingen in aanloop naar de 2026-verandering er tot nu toe prima uit.

Red Bull werkte vanaf 2019 samen met Honda. De samenwerking van de twee bedrijven hielp Max Verstappen ook deels met het winnen van zijn wereldtitels. Vanaf 2026 maakt Red Bull de motoren zelf, met hulp van het Amerikaanse Ford, waardoor het partnerschap met Honda ten einde komt. Ondanks het glansrijke succes met Honda is Red Bull-ingenieur Paul Monaghan er zeker van dat het team hogere hoogtes kan bereiken met volledige onafhankelijkheid.

LEES OOK: Marko glashelder over Red Bulls motorproject: ‘Liggen precies op schema’

“We zijn Honda heel dankbaar voor alles wat ze voor ons hebben gedaan, maar nu zitten we allemaal onder één overkoepelend bedrijf”, legt Monaghan uit, aan PlanetF1. “Als we zo sterk mogelijk willen zijn in 2026, moeten we dat project laten werken. Dus de uitdagingen zijn er, maar we hebben ook de mogelijkheid om minstens net zo goed, zo niet beter werk te leveren dan we met Honda hebben gedaan.”

2026-reglement

Niet alleen produceert Red Bull, onder de noemer Red Bull Powertrains, vanaf 2026 de motoren helemaal zelf, ook moeten deze motoren gelijk aan een hele nieuwe set regels voldoen. In 2026 gaat namelijk een nieuw reglement van kracht. “Als je het bekijkt als team plus motorenleverancier, dan maakt het feit dat je er een andere set regels tegenaan gooit het alleen maar ingewikkelder”, zegt Monaghan eerlijk.

Toch heeft de Brit wel het vertrouwen dat het goed komt. “Het werk dat ik heb gezien tussen de Red Bull chassis-kant en de Red Bull Powertrain-kant is net zo goed, zo niet sterker, dan wat ik heb gezien met een van onze motorleveranciers. Ik denk dat we het allemaal met beide handen zullen aanpakken. Het (project, red.) zal zijn moeilijke dagen hebben, en het zal zijn goede dagen hebben”, aldus de ingenieur.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!