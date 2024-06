De F1-motor van Audi voor 2026 heeft in de fabriek al meerdere volledige GP-afstanden afgelegd. Dat heeft de Duitse autofabrikant verteld. Audi treedt in 2016 toe tot de koningsklasse van de autosport door het huidige team van Stake F1-Sauber te adopteren als fabrieksteam. Audi is daarmee na Mercedes, Ferrari, Honda, Renault en Red Bull Powertrains de zesde fabrikant.

Volgens Adam Baker, CEO van de Audi Formula Racing-fabriek in het Duitse Neuburg, is de ontwikkeling van de 2026-aandrijflijn in volle gang en verloopt alles volgens plan. “Na slechts twee jaar draait onze krachtbron, bestaande uit een verbrandingsmotor, elektromotor, accu en besturingselektronica, dynamisch op de testbank,” aldus Baker.

Hij vervolgt: “Het succesvol samenvoegen van de verschillende componenten tot één unit is het resultaat van hard werken en geweldig teamwork. De Audi power unit heeft al gesimuleerde race-afstanden afgelegd op de testbank. We hebben veel testtijd opgedaan met de afzonderlijke componenten in 2023 en konden de opgedane ervaring parallel verwerken in de volgende bouwfasen. Er zijn belangrijke mijlpalen en doelen bereikt, wat het hele team een goed gevoel geeft.”

‘Las Vegas voor ons interessant’

Stefan Dreyer, technisch directeur van Audi voor de F1-motor: “We laten de power unit op de testbank draaien met verschillende lay-outs van de huidige F1-kalender, afhankelijk van het doel van de test. Las Vegas is bijvoorbeeld interessant voor ons ontwikkelingsteam in termen van algemeen energiebeheer. Verschillende afwisselend snelle en langzame bochten en bijna twee kilometer vol gas rijden op de Las Vegas Strip bieden de perfecte ontwikkelingsomgeving voor het finetunen van de verbrandingsmotor en de ERS-componenten.”

Lees ook: Audi rondt volledige overname van Sauber af

Over de komende periode tot 2026 zegt Baker: “Het feit dat ons hele team zich volledig kan concentreren op de ontwikkeling van de power unit voor 2026 is een voordeel voor Audi. De resterende tijd tot 2026 draait volledig om het bereiken van onze ontwikkelingsdoelen op het gebied van maximale algehele voertuigprestaties. Het blijft spannend tot de eerste race. En daarna natuurlijk ook.”

Audi heeft al eerder aangekondigd dat Nico Hülkenberg deel uitmaakt van het prestigieuze F1-project. Hij maakt na dit seizoen de overstap van Haas naar Stake F1. Wie teamgenoot van Hülkenberg wordt, is nog onduidelijk.

