Audi heeft interesse in het vastleggen van een Duitse coureur voor het Formule 1-project dat vanaf 2026 begin, maar dat is niet tegen elke prijs. Het Duitse automerk benadrukt dat de prestaties prioriteit hebben bij het selecteren van de coureurs.

Audi gaat vanaf 2026 als fabrieksteam aan de slag in de Formule 1, in samenwerking met Sauber. De fabriek in Hinwil blijft verantwoordelijk voor het chassis terwijl Audi in Neuburg de krachtbronnen ontwikkelt en aanlevert.

Met de komst van Audi krijgt de Duitse autosport weer een boost nadat het recentelijk Sebastian Vettel en Mick Schumacher de Formule 1 zag verlaten. Nico Hülkenberg is dit jaar de enige Duitser op de Formule 1-grid, al zou daar met Audi vanaf 2026 verandering in kunnen komen. Audi heeft namelijk wel interesse in Duitse coureurs voor het Formule 1-team, al is dat niet tegen elke prijs.

“Dat zou natuurlijk aantrekkelijk zijn, maar voor ons hebben de prestaties van de coureurs prioriteit”, wordt Adam Baker, CEO van Audi Formula Racing, geciteerd door Motorsport-Total.com. Het is volgens Baker bovendien te vroeg om nu al over coureurs voor 2026 te spreken. “Je praat nog niet eens over de coureurs voor 2024, dus het is heel moeilijk om te zeggen hoe de coureursmarkt zich voor 2026 zal ontwikkelen”, aldus Baker.

Bij Audi hopen ze dat zij binnen enkele jaren competitief zijn in de Formule 1. Baker ziet het als een ‘realistisch doel’ voor het team om in het derde jaar, in 2028 dus, voor de zeges te strijden. Hij plaatst daar wel de nodige kanttekening bij: “Je moet realistisch zijn. Het eerste en tweede jaar kunnen ook zwaar zijn. Maar het is heel moeilijk te voorspellen”, aldus Baker. De Duitser ziet het wel liever van de positieve kant. “Als je het goed doet, is er een kans dat je in 2026 helemaal vooraan kunt rijden.”