Audi heeft voormalig Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur niet tegengehouden op weg naar zijn nieuwe baan als teambaas bij Ferrari. Sterker nog: het Duitse automerk, dat vanaf 2026 samenwerkt met Sauber, vertelde Vasseur dat een aanbod van Ferrari niet afgeslagen mag worden.

Vasseur had de komende jaren nog wel bij Sauber kunnen blijven, maar kreeg door het vertrek van Ferrari-teambaas Mattia Binotto plots een kans bij de Italiaanse renstal. Bij Sauber had Vasseur het team moeten begeleiden op weg naar de samenwerking met Audi vanaf 2026, nu gaat hij bij Ferrari aan de slag om van dat team weer een kampioensteam te maken.

Audi en Sauber hadden Vasseur graag als teambaas gehouden, maar het is iemand van Audi geweest die heeft gezegd dat hij het aanbod van Ferrari niet mocht afslaan. “Sauber blijft een team dat me aan het hart gaat, ik heb een zeer goede band gehad met iedereen binnen het team dus ik wens ze het beste toe voor de toekomst”, zegt Vasseur. “Het is een uitdaging, maar het is altijd een uitdaging. Ik kan me niet voorstellen dat je in de Formule 1 een makkelijk leven kunt hebben.”

Vasseur had uiteindelijk een gesprek met Ferrari-voorzitter John Elkann, maar deelde daar uiteraard niets over. “Het was mijn gesprek met Elkann en ik heb het helemaal niet gedeeld met Audi voordat het aangekondigd werd. Ik had een gesprek met iemand van Audi en ze vertelden me dat je een aanbod van Ferrari niet kunt weigeren”, aldus de Fransman.

Ferrari keerde vorig jaar weer terug aan de top met de F1-75, al was het op de lange termijn niet opgewassen tegen Red Bull en Max Verstappen. Aan Vasseur is het nu de taak om Ferrari naar haar eerste titel sinds 2008 te leiden.

De nieuwe teambaas, de vijfde in tien jaar tijd, is ervan overtuigd dat Ferrari ‘alles in huis’ heeft om te winnen. “We moeten wel alles bij elkaar brengen om het goed te doen, maar we hebben alles in huis om te winnen.”