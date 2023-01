Er moeten op strategisch vlak ‘verbeteringen worden aangebracht’ bij Ferrari, stelt diens nieuwe teambaas Frédéric Vasseur. Dat begint volgens de Fransman niet bij de hoofdstrategen, maar bij de structuur van het team.

Ferrari had vorig jaar een sterke auto in handen, maar gaf regelmatig zeges uit handen door motorproblemen of geblunder aan de pitmuur. Het strategisch team van Ferrari kreeg veel kritiek te verduren en Vasseur geeft toe dat het beter kan, maar zit er nog niet lang genoeg om te oordelen waar het precies fout gaat.

“Heel vaak als je het over strategie of strategen hebt, zie je alleen het zichtbare deel van de ijsberg en strategie is niet alleen een zaak van de man die bovenaan de ijsberg staat”, vertelt Vasseur. “Heel vaak is het een kwestie van organisatie, communicatie en de communicatiestroom op de pitmuur. We zijn bezig alles te herzien. Het is een beetje kort dag voor mij! Maar we zullen wat verbeteringen moeten aanbrengen.”

Het is voor Ferrari van belang dat uitgezocht wordt waar de zwakke plekken op strategisch vlak zitten. “We hebben het momenteel ook over de organisatie”, geeft Vasseur aan. “Als je het over strategie of aerodynamica of een ander onderwerp hebt, moet je voorkomen dat je je alleen richt op de top van de piramide. Als je het over strategie hebt, gaat het vaak veel meer om de organisatie dan om de man aan de pitmuur.”

“Ik probeer precies te begrijpen wat er bij elke fout is gebeurd, wat er vorig jaar is gebeurd en of het een kwestie van een beslissing, organisatie of communicatie is”, voegt Vasseur toe. Waar het vaak fout gaat, weet Vasseur uit ervaring, is wanneer er juist te veel mensen meedenken. “Je hebt een duidelijke discussiestroom nodig, een duidelijke communicatiestroom tussen goede mensen op de juiste plaats”, aldus de Fransman.