Charles Leclerc heeft de afgelopen dagen niet stilgezeten. De Ferrari-coureur is in de Dolomieten bezig met een trainingskamp en hoopt door ‘kleine verbeteringen’ er dit jaar sterker voor te staan dan vorig jaar. Hij hoopt daarnaast dat 2023 het jaar van Ferrari wordt.

Leclerc begon sterk aan het seizoen 2022 en leek een serieuze titelkandidaat, maar zijn titelkansen slonken naarmate het seizoen vorderde. Niet alleen omdat Max Verstappen met de RB18 op de zondagen vaak sterker was, maar ook doordat Leclerc en Ferrari te kampen kregen met motorproblemen en fouten maakten.

Om zich op het nieuwe seizoen voor te bereiden is Leclerc op trainingskamp gegaan in de Dolomieten. De Ferrari-coureur zegt zich niet op één probleem te focussen tijdens het trainingskamp en wil met name vooral leren van de lessen van vorig jaar.

“Ik denk dat ik elk seizoen volwassener word – je leert nieuwe dingen, dus je verandert als coureur”, zegt Leclerc in een YouTube-video. “Of er nou een specifiek iets was waarvan ik dacht dat het moest veranderen? Niet echt. Het gaat gewoon om kleine verbeteringen. Je leert van elke fout en je blijft groeien, dus ik ben nu volwassener. Maar er is niet een specifieke verandering geweest, nee”, geeft de Monegask aan.

Leclerc voelde de drang om op trainingskamp te gaan omdat hij dit jaar beter wil presteren dan vorig jaar. “Natuurlijk zijn er een paar dagen dat ik niet blij ben dat ik op training zit, maar dat hoort bij het leven. Uiteindelijk motiveert de gedachte van winnen mij. In 2022 slaagden we daar niet in, maar dat ben ik dit jaar wel van plan.”

Daarom, benadrukt Leclerc, moet hij zo goed mogelijk voorbereid zijn op het nieuwe seizoen. “En daar hoort zo’n training bij. Je moet fit zijn als je achter het stuur kruipt en we doen er alles aan om de beste coureur op de baan te zijn.” Hoe de training hem bevalt? “Het is ongelofelijk. Ik heb veel leuke momenten gehad, maar ook hard getraind. Ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen. We hebben niet veel dagen te gaan, dus dat is mooi. Ik hoop dat 2023 ons jaar wordt”, besluit de Monegask.