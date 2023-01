De band tussen Charles Leclerc en Frédéric Vasseur, de nieuwe teambaas van Ferrari, is ‘zeer nuttig’ voor het hele team, stelt Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur vindt Vasseur de juiste man om Mattia Binotto op te volgen en verwacht goed overweg te kunnen met de Fransman.

Vasseur gaat per 9 januari als teambaas van Ferrari aan de slag nadat hij de afgelopen jaren Sauber-Alfa Romeo leidde. De Fransman volgt Mattia Binotto, die zelf zijn ontslag had ingediend, op en hoopt Ferrari haar eerste titel sinds 2008 te bezorgen.

Carlos Sainz is blij met de aanstelling van Vasseur als nieuwe teambaas. “Ik denk dat hij, op basis van wat mij verteld is en wat ik van hem weet, de juiste man”, zegt Sainz tegen Autosprint. “Iedereen in de paddock kent hem en ik weet zeker dat hij het goed zal doen. Er zal wel een aanpassingsperiode zijn, maar Fred kent de Formule 1 en Ferrari erg goed. We zullen nu een voorbereidingsfase ingaan alvorens we volledig met hem zullen werken.”

Voor Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc is Vasseur een oude bekende. De twee kennen elkaar van Sauber, waar de twee in 2018 samenwerkten. Leclerc en Vasseur bouwden een goede band op en gaan nu bij Ferrari dus weer samen aan de slag. Dat is volgens Sainz alleen maar goed voor het team en hij maakt zich daarom geen zorgen om die goede band tussen die twee.

“Ik begin niet vanaf nul”, meent Sainz. “Zoals gezegd verwacht ik dat ik goed met hem overweg kan en hij zal blij zijn met mijn band met het team en Charles en als hij mij ziet werken. Ik denk dat zijn beproefde band met Leclerc voor iedereen heel nuttig zal zijn, ook om de gewenning hier te versnellen”, aldus de Spanjaard.