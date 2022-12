Carlos Sainz hoopt volgend jaar weer de ‘constante Carlos van 2021’ te zijn. Dat is volgens hem, samen met de lessen die hij dit jaar heeft geleerd, het recept om te kunnen strijden om de wereldtitel.

Het seizoen begon dramatisch voor Sainz. Nadat hij in Bahrein en Saoedi-Arabië nog op het podium stond, viel hij in Australië en op Imola uit en keek hij tegen een flinke achterstand aan. Het gat naar teamgenoot Charles Leclerc bleef groeien en uiteindelijk eindigde de Spanjaard op de vijfde plek, waar Leclerc tweede werd.

Voor Sainz was zijn zege in Groot-Brittannië uiteraard een van zijn hoogtepunten, maar hij hoopt daar volgend jaar meer van te hebben. “In het begin had ik opeenvolgende uitvalbeurten en op het einde reed ik wel goed, maar ik had de crash in Austin, waar ik van pole vertrok, en de auto was niet langer in staat om te winnen”, wordt Sainz geciteerd door Motorsport.com.

“Ik heb veel hoogte- en dieptepunten gehad”, voegt Sainz toe. “Hopelijk zijn er volgend jaar minder dieptepunten en veel hoogtepunten en kunnen we een meer lineair seizoen hebben.” Zijn voornaamste doel voor 2023 is daarom duidelijk: “Ik wil constant zijn. Ik weet nu wat je nodig hebt om races te winnen, maar als je voor de titel wil strijden moet je constant zijn.”

Dat er soms minder goede resultaten bij zitten, accepteert Sainz. Wel baalt hij flink van de hoeveelheid uitvalbeurten, die kostbaar zijn in zo’n titelstrijd. “Als je vooraan rijdt, is het slechtste resultaat de vijfde of zesde plek. Maar met de zes of zeven uitvalbeurten die we hebben gehad, vallen veel punten weg en loop je de titel mis, al is het ook zo dat Verstappen en Red Bull sterker waren. Door te leren van deze lessen, en terug te gaan naar de constante Carlos van 2021, die alle races zal finishen, kan je om de titel vechten”, aldus Sainz.