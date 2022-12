Frédéric Vasseur gaat op 9 januari pas aan de slag als teambaas van Ferrari, maar Carlos Sainz weet nu al dat de Fransman het ‘goed zal doen’. Hij verwacht dat Vasseur ‘extra motivatie’ heeft om goed werk te leveren.

Het ontslag van Ferrari-teambaas Mattia Binotto zette een heuse teambazencarrousel in gang. Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur neemt vanaf 2023 de taken van Binotto over terwijl Alfa Romeo nu al kan beschikken over McLaren-teambaas Andreas Seidl, die als CEO aan de slag gaat.

Net als Charles Leclerc vreest Carlos Sainz niet dat de teambaaswissel voor mindere prestaties op de baan zal zorgen. Sainz bekijkt de komst van Vasseur als nieuwe teambaas van de positieve kant. “Iemand die hier nieuw is heeft extra motivatie, die zal het goed willen doen voor zichzelf en voor het team”, wordt Sainz geciteerd door Motorsport.com.

“Je moet hem de tijd geven om te zien hoe dit team werkt, om te weten wat er moet veranderen”, vervolgt Sainz. “Ferrari is een heel groot team en ik weet dat het hem tijd zal kosten. Dit is niet iets dat van op de een op de andere dag zal gebeuren.”

Waar teamgenoot Charles Leclerc al ervaring heeft gehad met Vasseur, moet Sainz het vooral hebben van de meningen over de Fransman. Die stemmen hem positief. “Ik heb zeer goede dingen over hem gehoord. Ik ken hem persoonlijk, hij wilde me ook al tekenen bij Renault. Ik heb met hem gesproken en gebeld. Ik weet dat hij het goed zal doen”, besluit de Spanjaard.