De titelstrijd in de Formule 1 zal volgens Charles Leclerc tussen drie teams gaan: Ferrari, Mercedes en Red Bull. Hij verwacht niet dat er een verrassende, vierde team zich vooraan zal melden voor de titelstrijd.

Ferrari hoopte dit jaar al met de sterke F1-75 voor het eerst sinds 2008 een titel in de wacht te slepen, maar daar kwam het niet van. Red Bull was op de zondagen een stuk sterker dan Ferrari, dat genoegen moest nemen met de tweede plaats bij de coureurs en constructeurs.

Leclerc hoopt dat Ferrari ook voor 2023 een sterke bolide kan leveren en daarmee voor de titels kan gaan. “Dat is het doel”, zegt Leclerc. “We werken allemaal richting dat doel. De afgelopen weken waren wat lastig voor het team, we zitten in een overgangsperiode”, doelt hij op het ontslag van teambaas Mattia Binotto. “Ik weet zeker dat we in 2023 de volgende stap vooruit kunnen zetten en dat we dichter bij ons doel komen om wereldkampioen te worden.”

Dat vertrouwen dat Ferrari die stap kan zetten, komt vooral door het ‘vele werk’ dat het team in de simulator verricht om de zwaktepunten van de auto te begrijpen, aldus Leclerc. “Op dit moment werkt Mattia nog in de fabriek en probeert het team te helpen om gereed te zijn voor 2023. Als die overgang op de juiste manier afgehandeld wordt, dan zouden we er niet te veel onder hoeven te lijden.”

Driestrijd in 2023

Bovendien put Leclerc vertrouwen uit het teamwerk in 2021, toen Ferrari net het teleurstellende seizoen 2020 achter zich had gelaten. “We werkten toen erg goed en hebben ons toen even gereset na 2020, dat was een moeilijk seizoen voor het team. We zijn de goede kant opgegaan en dat geeft mij het vertrouwen dat we een competitieve auto zullen hebben voor 2023.”

Een makkelijke strijd om de titel zal het niet worden, verwacht Leclerc. Hij rekent op een driestrijd tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull. “Ik geloof dat Mercedes zich in de strijd zal mengen. Ik heb nog geen tekenen gezien dat een ander team zich vooraan zal melden, maar Mercedes zal er zeker staan met een zeer sterke auto. Hopelijk wordt het een driestrijd. Niet alleen ik, maar iedereen zal dat leuk vinden. Hoe meer auto’s vooraan, hoe interessanter”, besluit de Monegask.