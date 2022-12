Het ontbrak Ferrari dit seizoen aan de uitvoering van de race, stelt Charles Leclerc. Volgens de Monegask had Ferrari het hele seizoen de prestaties om mee te doen voor de titel, maar slaagde het team er mede door strategische keuzes niet in.

Waar de Red Bull al vanaf het begin snel was op de rechte stukken, schitterde Ferrari met name in de bochten. Dat zorgde ervoor dat de twee teams aan elkaar gewaagd waren, met spannende duels tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in Bahrein en Saoedi-Arabië als voorbeelden.

Naarmate het seizoen vorderde leek Ferrari dat voordeel in de bochten te verliezen en had Red Bull een iets completer pakket met de RB18. “Ze waren echt heel sterk op de rechte stukken”, blikt Leclerc in gesprek met Auto, Motor und Sport terug op het seizoen. “In het begin van het seizoen konden we die achterstand goedmaken in de bochten omdat wij daar sneller waren.”

“Toen,” vervolgt Leclerc, “maakten zij een stap in de bochten en waren zij over het algemeen gewoon sneller dan wij.” Dat komt volgens Leclerc echter niet door de hogere bandenslijtage van de F1-75 ten opzichte van de RB18. “We waren niet goed genoeg om zondag een perfecte race neer te zetten, bijvoorbeeld dankzij de strategie”, legt de Monegask de vinger op de wond.

Leclerc haalt aan dat hij en teamgenoot Carlos Sainz soms door de strategie in een ‘suboptimale situatie’ terechtkwamen. “We moesten dan bijvoorbeeld een zeer lange stint op één band rijden, dat soort dingen.” Daar ligt volgens Leclerc ook het grootste verbeterpunt voor de Scuderia. “We moeten werken aan een betere uitvoering op de racedagen. We hadden het hele seizoen de prestaties om voor de titel te vechten, maar dat deden we niet”, aldus de Monegask.