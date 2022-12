Formule 1-baas en oud-Ferrari-teambaas Stefano Domenicali hoopt dat het ontslag van teambaas Mattia Binotto niet leidt tot slechtere prestaties op de baan. Domenicali weet uit ervaring hoe het is om de druk van Ferrari te voelen: “Tweede is niet goed genoeg.”

Binotto’s toekomst bij Ferrari was lange tijd onzeker. De teambaas zag toe hoe Ferrari tweede werd na twee tegenvallende jaren, maar wist ook dat het beter had gekund. Voor de Grand Prix van Abu Dhabi gingen er geruchten dat Binotto zou vertrekken, maar Ferrari ontkende dat toen stellig. Dinsdag kwam dan toch naar buiten dat Binotto zijn ontslag heeft ingediend. De 53-jarige Italiaan zou te weinig steun hebben gevoeld van Ferrari-voorzitter John Elkann.

Lees ook: Teambaas Binotto verlaat Ferrari met pijn in het hart na 28 jaar

Formule 1-baas Stefano Domenicali weet hoe het is om teambaas te zijn van Ferrari. Van 2008 tot en met 2014 stond hij aan het roer van het team, dat in 2008 voor het laatst constructeurskampioen werd. “Tweede met Ferrari is gewoon niet goed genoeg”, zegt Domenicali tegen Sky Sports.

“Ik wil niet ingaan op de dynamiek binnen het team, maar ik wil hem absoluut het beste voor de toekomst wensen. Vele jaren geleden bevond ik me in dezelfde positie, ik hoop dat hij in zichzelf blijft geloven en dat hij gefocust blijft.”

Competitief Ferrari

Ferrari kon nog niet bekendmaken wie Binotto opvolgt als teambaas. Er worden al meerdere namen genoemd, maar de Italiaanse renstal hoopt voor het einde van dit jaar nog met officieel nieuws te komen over de opvolger.

Lees ook: Leclerc bedankt Binotto voor ‘vier zeer intense jaren’ bij Ferrari

Domenicali hoopt in ieder geval dat deze wissel aan de top niet ten koste gaat van de prestaties op de baan. “Ik hoop dat zij de juiste oplossing vinden om op dit pad te blijven omdat zij zich flink hersteld hebben ten opzichte van twee jaar geleden.”

“We hebben een competitief Ferrari nodig, we moeten een goed, sterk team met sterke coureurs hebben die het kunnen opnemen tegen de rest, dat is waar ik op hoop”, vervolgt Domenicali. Hij verwacht ook dat Ferrari in 2023 competitief kan blijven. “Dat is de droom”, stelt de Italiaan. “Nee, het is geen droom, het is meer dan een droom; ik denk dat het gaat gebeuren”, besluit de Formule 1-baas.