Mattia Binotto en Ferrari gaan op 31 december aanstaande uit elkaar, zo laat het beroemde Italiaanse team in een verklaring weten. Het team heeft het door Binotto zelf ingediende ontslag geaccepteerd.

Binotto werd in 2019 aangesteld als teambaas van Ferrari nadat hij jaren een technische rol vervulde binnen de Italiaanse renstal. Onder zijn leiding beleefde Ferrari een – door een trucje met de krachtbron – goed 2019, maar de twee jaren die daarop volgden waren om te vergeten.

Dit jaar keerde Ferrari weer terug aan het front, maar het team leek niet voorbereid op dat scenario. Charles Leclerc en Carlos Sainz werden regelmatig de dupe van strategische blunders en betrouwbaarheidsproblemen, waardoor de titelstrijd al vroeg in het voordeel van Max Verstappen werd beslist.

Lees ook: Binotto over ontslag-geruchten: ‘Ik beslis niet, maar ben er vrij relaxed onder’

‘Moeilijke beslissing’

Binotto heeft nu dus zelf zijn ontslag ingediend, naar verluidt omdat hij na recente gesprekken over de toekomst geen vertrouwen meer voelde van de Ferrari-top, onder aanvoering van voorzitter John Elkann.

In het officiële Ferrari-perscommuniqué wordt daar – uiteraard – met geen woord over gerept. Binotto zegt ‘met pijn in zijn hart’ afscheid te nemen van de Scuderia. “Ik vertrek bij een bedrijf waar ik van houd en 28 jaar deel van heb uitgemaakt. Daarmee komt echter de rust van het geloof dat ik er alles aan heb gedaan de gestelde doelen te bereiken”, drukt Binotto dat mooi uit.

Binotto twijfelt er ook niet aan een ‘verenigd, sterk en groeiend team’ achter te laten, dat hij het beste wenst voor de toekomst. Volgens de vertrekkende Binotto heeft Ferrari immers alles in huis om haar doelen te bereiken. “Voor mij is dit nu echter de juiste stap, ondanks hoe moeilijk deze beslissing ook is. Ik wil iedereen bij de Gestione Sportiva“, zo doelt hij op Ferrari’s raceafdeling, “enorm bedanken dat ze deze reis met me hebben willen delen.”

Namens Ferrari laat CEO Benedetto Vigna weten Binotto zeer dankbaar te zijn voor zijn 28 dienstjaren en hoe het team onder zijn leiding de weg naar boven weer heeft gevonden. “Iedereen bij de Scuderia en Ferrari wenst Mattia het beste voor de toekomst.”

Nog geen opvolger

Een vervanger voor Binotto is nog niet gevonden. Ferrari is nog op zoek, zegt het, maar het verwacht voor het eind van het jaar iemand te kunnen presenteren.

Recentelijk gingen er in Italiaanse media geruchten dat het team Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur op het oog heeft. Na een duidelijke ‘nee’ van McLaren-teambaas Andreas Seidl, zouden Vasseurs kansen alleen maar zijn toegenomen. Bovendien zou Vasseur op steun kunnen rekenen van Charles Leclerc. De Monegask heeft in 2018 bij Sauber onder leiding van Vasseur gereden en de twee konden goed met elkaar overweg. Waar Binotto’s toekomst ligt, is evenmin bekend.