Charles Leclerc heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto op sociale media bedankt voor de ‘vier zeer intense jaren’ bij Ferrari, nu bekend is dat de Italiaan zijn ontslag heeft ingediend.

Ferrari maakte dinsdag bekend dat Binotto na 28 jaar afscheid neemt van het team. De 53-jarige Italiaan zou zelf zijn ontslag hebben ingediend nadat hij naar verluidt te weinig steun voelde van Ferrari-voorzitter John Elkann.

Charles Leclerc, die in 2019 bij Ferrari kwam toen Binotto net aan de slag mocht als teambaas, heeft Binotto op Instagram bedankt voor zijn werk in de jaren dat zij samenwerkten. “Bedankt voor alles Mattia”, schrijft Leclerc. “We hebben vier zeer intense jaren samen doorgebracht, vol grote tevredenheid maar, onvermijdelijk, ook momenten die ons op de proef stelden.”

Lees ook: Teambaas Binotto verlaat Ferrari met pijn in het hart na 28 jaar

“Mijn achting en respect voor jou zijn nooit verminderd en we hebben altijd met volle toewijding gewerkt om dezelfde doelen te bereiken”, aldus Leclerc, die Binotto succes wenst voor de toekomst. Op dit moment is nog niet bekend wie Binotto zal opvolgen bij Ferrari. Daarnaast is nog niet duidelijk wat Binotto gaat doen.

Binotto zei ‘met pijn in het hart’ afscheid te nemen van Ferrari, waar hij in 1995 voor het eerst aan de slag ging. “Ik vertrek bij een bedrijf waar ik van houd en 28 jaar deel van heb uitgemaakt. Daarmee komt echter de rust van het geloof dat ik er alles aan heb gedaan de gestelde doelen te bereiken”, aldus de Italiaan.

Binotto twijfelde er niet aan dat hij een ‘verenigd, sterk en groeiend’ team achter zich laat. Volgens Binotto heeft Ferrari alles in huis om haar doelen de komende jaren te bereiken. “Voor mij is dit nu echter de juiste stap, hoe moeilijk deze beslissing ook is.”