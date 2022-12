Charles Leclerc verwacht niet dat de teambaaswissel bij Ferrari een impact zal hebben op de prestaties van de Scuderia op de baan. De Monegask wil zelf geen suggesties doen over een vervanger van Mattia Binotto, maar zou er niks op tegen hebben als het Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur wordt.

Binotto stond vier jaar aan het roer van Ferrari, maar diende onlangs zelf zijn ontslag in. De 53-jarige Italiaan doet dat met pijn in zijn hart, aangezien hij al 28 jaar deel uitmaakte van de Scuderia. Binotto voelde naar verluidt te weinig steun van Ferrari-voorzitter John Elkann en besloot zijn taken als teambaas van Ferrari eind dit jaar neer te leggen.

Charles Leclerc reageerde “Mattia belde mij om te informeren dat hij ermee ging stoppen”, zegt Leclerc. “Ik respecteer zijn besluit en kan hem alleen maar bedanken. Hij had direct het vertrouwen in mij en gaf mij een lang contract.”

“Voordat hij teambaas werd heeft hij jarenlang bijgedragen aan het succes van de Scuderia”, vervolgt Leclerc. “Ik wens hem het beste toe. Nu is het aan ons om ons op de toekomst te focussen en de juiste keuzes te maken om het Red Bull volgend jaar lastiger te maken.”

Dat Ferrari nu weer een nieuwe teambaas zoekt, kan voor wat onrust binnen het team zorgen. Leclerc vreest echter niet dat de teambaaswissel een grote impact zal hebben op de prestaties van het team op de baan.

“Ik heb nog nooit een teambaaswissel gehad bij een team”, benadrukt Leclerc, die dus niet weet hoe dat zal lopen. “Het zal wat tijd kosten voor die teambaas om bekend te raken met Ferrari, het is een enorm team. Maar als het op de juiste manier wordt aangepakt, zal het geen impact hebben op de baan. Ik ben er vrij zeker van dat het een soepele overgang wordt.”

Troonopvolger

Wie de opvolger wordt van Binotto is nog niet bekend. Ferrari hoopt voor het einde van het jaar de nieuwe teambaas te kunnen presenteren. Voor nu wil Leclerc niet ingaan op speculatie en geen voorkeur geven aan een opvolger.

“Nee, ik ga daar ook niet op reageren”, maakt de Monegask duidelijk. “Het is niet aan mij, maar aan John (Elkann, Ferrari-voorzitter, red.) en Benedetto (Vigna, CEO Ferrari, red.). Wij richten ons op onze taak in de simulator en willen met het team de best mogelijke auto neerzetten voor volgend jaar. Zij zullen die beslissing nemen.”

Een van de namen die genoemd wordt, is die van Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman heeft al ervaring met Leclerc, die in 2018 voor Sauber reed. Leclerc kan het goed vinden met Vasseur, maar wil niet dat zijn band met hem invloed heeft op de keuze.

“Ferrari is een heel ander team dan de rest. Mijn ervaring met Fred is goed geweest. Ik werk sinds de juniorklassen met hem, hij heeft altijd in mij geloofd. We hebben een goede band, maar dat zou geen invloed moeten hebben op de beslissing. Hij is altijd rechttoe rechtaan, heel eerlijk. Of hij het wordt of niet, weet ik niet. Dat merken we hopelijk de komende maanden”, besluit Leclerc.